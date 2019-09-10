Вторник, 10 Сентябрь, 09:01

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,57
€ 72,33
Обь
123см -23

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2019Город. Слушай!День города Барнаула
Новости

От ожогов умер шестилетний ребенок, спасавший дедушку в пожаре

, ИА "Амител"
У ребенка обожжено 90% тела
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Полторы недели нижегородские врачи боролись за жизнь шестилетнего мальчика из Карелии, который получил 90% ожогов тела, вытаскивая дедушку из горящей бани, сообщает РИА "Новости".

Пожар случился 30 августа. Пожилой человек пошел с внуком в баню и при розжиге печи потерял сознание. Возникло возгорание.

Мальчик не бросил близкого человека, но при попытке вынести его огонь перекинулся на дошкольника. Пенсионер скончался до прибытия медиков.

Ребенка спецбортом МЧС России доставили в ожоговый центр Нижнего Новгорода. 9 сентября он умер.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
08:54
"Удаляю видео": Тимати ответил на 1,4 млн дизлайков клипа с Гуфом 0
08:32
В Барнауле вдвое вырос спрос на детские смарт-часы 1
08:16
От ожогов умер шестилетний ребенок, спасавший дедушку в пожаре 0
08:02
На избирательных участках в Алтайском крае не выявили нарушений 0
07:46
Хулиган Гай Ричи: ТОП-5 лучших фильмов мастера криминальной комедии 0
07:24
Демоническая школа и ужасы учеников. Психолог о том, как детям справиться со стрессом 1
07:11
Ирина Ортман поделилась фотографиями с концерта на юбилее Бийска 2
07:02
Застройщики подняли цены: реально ли в Барнауле купить квартиру по прежней стоимости 0
06:49
Проблемные иностранцы. Кому в Барнауле квартиру сдавать хорошо 1
06:21
Узнай себя утром: подборка очаровательных сонных котов 1
06:04
Гроза и град. Какой будет погода в Алтайском крае 10 сентября 0
23:55
Водитель "Мерседеса" погиб после столкновения с грузовиком в Алтайском крае 0
23:24
Пассажир авиарейса Владивосток – Шереметьево умер в полете 2
22:59
Совместный клип Тимати и Гуфа о Москве собрал миллион дизлайков на YouTube 2
22:19
Рубцовский мясокомбинат выставили на продажу 1
21:55
Жительница Алтая на такси ехала за мужем подруги, чтобы его вернуть и убить 2
21:36
Директора гимназии уволили после травли ученика и обвинения его матери в экстремизме 3
20:45
Душевнобольной с ножом и гвоздем напал на рыбака в Алтайском крае 1
20:16
Мужчина убил двух своих сыновей на рыбалке в Вологодской области 0
20:07
Закажите мне еду! О чем пишут барнаульцы, стоя весь вечер в пробках 1
19:50
Автомобиль с пятилетним ребенком в салоне утонул в Алтайском крае 1
19:33
Арменка из "Реальных пацанов" стал депутатом городской думы 4
19:08
Медведь выгнал туристов-нелегалов с территории заповедника на Алтае 0
18:45
Новосибирский ученый создал программу для перевода с языка жестов 0
18:13
Потоп, порыв, ДТП. Барнаул после дождя сковали девятибалльные пробки 4
18:03
Новый глава Алтая поблагодарил избирателей за победу 1
17:37
Полицейские застрелили мужчину, открывшего по ним стрельбу в Грозном 1
17:23
Потоп у "Ноева Ковчега". Гроза вызвала фонтан из-под асфальта в Барнауле 0
17:08
С Новым годом! Барнаульцы делятся в Сети фотографиями "сугробов" из града 1
16:41
От 12 и старше: в Барнауле на День города прошли соревнования по биатлону 0
16:32
Автомобили тонут на улице Малахова в Барнауле после грозы 6
16:29
Барнаульцы спрятали свои автомобили от града под мостом, образовав большую пробку 10
15:59
Девочка погибла при падении дерева в детсаду в Краснодаре. Еще двое в больнице 0
15:54
Барнаульцы пытаются спасти змею, упавшую в коллектор 13
15:31
После выборов предложили повысить на 40% взносы на капремонт в Новосибирской области 11
15:29
Минфин поддержал продажу пива на стадионах 5
15:21
Под знаком "двойки": как завершились выборы 2019 года в Алтайском крае 14
15:15
В историческом центре Барнаула появился новый благоустроенный участок 1
14:59
Три автомобиля попали в ДТП и заблокировали движение в Барнауле 4
14:58
Химикат, ответственный за смерть пяти вейперов, нашли в США 4
14:45
Лучшие образовательные проекты СФО выберут на историко-патриотическом хакатоне 0
14:32
Россияне предпочитают копить деньги, а не тратить их 2
14:28
"Рено Аркана" 2019. Достоинства и недостатки автомобиля в тест-обзоре от Михельсона 0
14:23
Роскачество обнаружило опасный токсин в шоколадных шариках на завтрак 0
14:06
Неизвестные расстреляли дорожные камеры в Бийске 18
13:52
На детские пособия выделят в три раза больше денег в следующем году 0
13:42
Виктор Томенко одобрил повышение прожиточного минимума для пенсионеров 11
13:18
Чиновников наказали за незаконные проверки речных портов в Барнауле и Бийске 2
13:04
"Копейка" тюнинг бережет: во что можно превратить легенду автопрома СССР 3
12:46
Барнаульцы 8 сентября почтили память погибших в годы блокады Ленинграда 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.