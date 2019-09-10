От ожогов умер шестилетний ребенок, спасавший дедушку в пожаре

Полторы недели нижегородские врачи боролись за жизнь шестилетнего мальчика из Карелии, который получил 90% ожогов тела, вытаскивая дедушку из горящей бани, сообщает РИА "Новости".

Пожар случился 30 августа. Пожилой человек пошел с внуком в баню и при розжиге печи потерял сознание. Возникло возгорание.

Мальчик не бросил близкого человека, но при попытке вынести его огонь перекинулся на дошкольника. Пенсионер скончался до прибытия медиков.

Ребенка спецбортом МЧС России доставили в ожоговый центр Нижнего Новгорода. 9 сентября он умер.