"Удаляю видео": Тимати ответил на 1,4 млн дислайков клипа с Гуфом

Рэпер Тимур Юнусов (известен под псевдонимом Тимати), установивший антирекорд русскоязычного сегмента видеохостинга YouTube по числу дислайков, заявил о том, что не желает продолжения потока негатива и поэтому удаляет скандальное видео.
"Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает, – написал Юнусов. – Удаляю это видео, чтобы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было".
Он подчеркнул, что разозливший 1,4 млн человек совместный клип с Гуфом – это не заказ властей, а его личное "резонансное мнение".
"Я люблю свой город, и он сейчас для меня в лучшей форме за все 36 лет моей жизни, за что я безмерно благодарен тем, кто это реализовал", – не стал отступаться от своей позиции Тимати.
Напомним, новый клип Тимати и Гуфа под названием "Москва" появился в честь Дня города. Рэперы утверждают, что просто таким образом решили поздравить население столицы России с праздником, но сразу после публикации видео посыпались гневные комментарии с обвинениями, что артисты "продались".
В качестве аргументов приводилась звучащая несколько раз в позитивном ключе фамилия мэра Москвы Сергея Собянина. Также многих задели слова "Не хожу на митинги, не втираю дичь", в которой некоторые усмотрели связь с прошедшими в Москве массовыми протестами против недопуска нескольких оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму.
Комментарии
Dislike - диСлайк!
"это не заказ властей, а его личное "резонансное мнение""
Ну, ну. Даже полный дурак понимает, что музыку которую исполняют Тимат с Гуфом слушают лица моложе 30. Среди этой возрастной категории любителей "стабильности" практически нет. Принять решение петь песенки про Собянина, это равносильно решению потерять своего слушателя.
Тимофей звонко обделался
10.09.2019 09:16
- гость -
В этом и разница между настоящим артистом и PRастом. Артист старается поднять публику до своего культурного уровня (если он, конечно, есть). А PRаст опускается до уровня толпы, что завоевать себе дешёвую популярность. "ваш" слушатель повзрослеет и многое поймёт, но если будет слушать тех, кто подстраивается под него, не поумнеет. И нужно быть поосторожнее с выражениями типа "практически нет". Хорошо хоть не "все" или "никто". Судить о людях по себе - не велик ум.
Посмотрел клип из любопытства. Такого облизывания Москва-Сити нигде не видел. Весь клип - это сити-кремль-сити-сити-сити-какой-то мост-сити-кремль-сити-сити-сити. Кажется, к концу клипа от "облизывания" он даже ярче светиться стал. ) в текст не вслушивался, ибо так понятно, что к.а.л.
Провалились ребятки с нативной интеграцией. Думал народ схавает, а оно вон оно как вышло.
Теперь можешь удалять, после того как насовали.
Слабак! Если решил плюнуть в народ, то надо идти до конца.
"слушатель повзрослеет и многое поймёт"
Любители "стабильности" в большинстве своём это люди 60++ Причина этому проста, это тлетворное влияние телевизора, и старчиский маразм. А по поводу "культурного уровня" Тимати с Гуфом... Спасибо посмешили с утра
36 лет дядьки и такое творить?! Не являюсь его поклонником и никогда не был, мне кажется его если можно назвать творчество это уровень деградантов. Взять любой текст стиха Пушкина до 17 лет и этого персонажа для того что бы понять на какой ступени они находятся друг относительно друга. Но самое интересное то, что он на "волне" его обсуждают, как ту Бузову и восхищаются. Это что? Почему у нас нет достойного примера для молодежи? Не может же не быть достойных исполнителей, почему это гадость везде сейчас проскакивает?
платят на ютубе не за дислайки, а за количество просмотров. а их более 3 млн за пару суток. так что считайте.
О, как ненависть к родине крепко засажена в головах молодежи. Тотальная ненависть.
10:28, ну так едва ли не полный контроль СМИ позволяет продвигать "нужных" исполнителей. При этом совсем не обязательно чтобы у них был талант.
10:53 вы путайте Родину с президентом, мэром Москвы и Тимати с Гуфом.
Да им-то чего, бабло получили, ещё и пропиарились на дислайках. Куда уж лучше.
Сам слово Родина с маленькой буквы пишет, а туда же... поучает ....
У Гуфа есть отличная песня про Москву. Зачем ему это непонятно. Видимо денег нет. Другого объяснения не вижу.