"Вел себя неадекватно": концерт Билана в Самаре сочли оскорбительным

Жители Самары публично пожаловались на выступление Димы Билана на Дне города, подписав петицию с требованием извиниться, сообщает РИА "Новости".
"Вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты", – жалуется автор петиции Дмитрий Вертушкин.
В связи с этим он потребовал от мэрии извиниться перед населением города и больше не приглашать подобных артистов.
Обращение подписали около 600 человек, после чего жалобу на артиста удалили. Автор петиции закрыл сбор подписей, оповестив о "победе".
Директор Билана Дмитрий Бушуев назвал сообщения о возможном опьянении певца во время концерта "желтухой" и отказался это комментировать.
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