"Город. Слушай!". История пятая. Голубая дама

Скачать эпизод 5 история о "голубой даме"

Двухэтажный каменный дом, где сейчас находится мэрия Барнаула, был построен в 1827 году для начальника Колывано-Воскресенских заводов Петра Фролова. Здание в формах позднего классицизма стало домом для 16 начальников Алтайского округа. Иногда здесь происходили жуткие вещи. Надевайте наушники и слушайте страшную историю о "голубой даме".

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