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Таможенник из Барнаула, ускорявший оформление авто из Киргизии, получил условный срок

, ИА "Амител"
Также инспектор скопировал "секретные" файлы на внешний носитель и продал их за пять тысяч рублей
Инспектор получил 2 года 1 месяц условно / Фото: Yaizakon.com.ua

Инспектор получил 2 года 1 месяц условно / Фото: Yaizakon.com.ua

Барнаульский таможенный инспектор признан виновным в получении взятки за помощь в оформлении автомобилей, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК.

"В сентябре 2018 года осужденный договорился с индивидуальным предпринимателем, занимающимся реализацией автотранспортных средств, ввезенных в РФ из Киргизской Республики, о получении им взяток в размере пяти тысяч рублей за каждое беспрепятственное (ускоренное) таможенное оформление транспортных средств, в том числе за непроведение дополнительных проверок", – рассказали в ведомстве.

Впоследствии с сентября по ноябрь инспектор получил 30 тыс. рублей.

Кроме того, в ноябре 2018 года обвиняемый, имея доступ к файлам Реестра автотранспортных средств, выпущенных в свободное обращение на территории стран участниц ЕАЭС, скопировал данные на внешний носитель и за пять тысяч рублей передал своему товарищу.

Инспектору назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 1 месяц условно. Также ему необходимо выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

10.09.2019 11:04
- гость -

За продажу Родины- условный срок...

10.09.2019 11:20
- гость -

Номера повозок вовсе не родина

10.09.2019 11:25
- гость -

10.09.2019 11:04
- гость -
Продажа Родины это антинародные законы, а тут ускорение, все равно сделают но дольше. Так в чем же вы видите продужу Родины?

10.09.2019 11:46
- гость -

Значит процедуру можно осуществлять быстрее и ее просто затягивают для показухи своей значимости.

10.09.2019 12:10
- гость -

Ну по большому счету страшного он ничего не дела, просто ускорял бюрократический процесс. Если бы было все быстро и несложно, то и покатить было бы ему не за что.

10.09.2019 12:19
- гость -

Мое мнение, он сунулся в чей то бизнес...

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