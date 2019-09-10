Красноярец без удостоверения пилота прилетел на фестиваль на "неизвестном" самолете

Житель Красноярского края на своем легкомоторном самолете Cessna-150М прилетел на IX фестиваль "Туранский Техностарт", где развлекал гостей, летая с ними над окрестностями, сообщает Абаканская транспортная прокуратура.

Прокурорская проверка показала, что самолет официально не зарегистрирован, обязательные проверки летной годности не проходил, а полеты проводились без разрешения органов регулирования воздушного движения.

Сам же авиалюбитель пилотского свидетельства и соответствующего медицинского заключения о допуске к управлению самолетом не имел.

Красноярец привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 5,5 тыс. рублей.

Также ему предъявлены исковые заявления с требованиями о запрете эксплуатации самолета Cessna-150М и выполнения полетов в качестве пилота до получения соответствующих документов.

В 2018 году президент России Владимир Путин помиловал бывшего руководителя крымского центра планерного спорта "Коктебель". Его признали виновным в авиакатастрофе с Cessna 336, в результате которой 4 ноября 2015 года погибли четыре человека.