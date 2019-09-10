Участок под гигантский ТРК стоимостью 1,9 млрд рублей выставили на аукцион в Барнауле

Аукцион на право аренды крупного земельного участка состоится в Барнауле в четверг, 19 сентября, пишет "Алтайский портал недвижимости".

Площадь участка составляет 242 761 кв. метр – в два раза больше территории, на которой сейчас расположены по соседству ТРЦ "Арена" и "Леруа Мерлен". Находится он в районе пересечения Павловского тракта и улицы Просторной.

Несколько лет назад, когда появились слухи о строительстве магазина IKEA в Барнауле, эта территория указывалась как одна из возможных для его размещения.

Сейчас земля находится в федеральной собственности и предназначена для строительства торгово-развлекательных центров (комплексов) и/или объектов общественного питания, а также бытового обслуживания.

Начальная цена лота (ежегодная арендная плата) – 69 107 259 рублей, срок – 3 года и 5 месяцев. Примечательно, что кадастровая стоимость выставленной на аукцион земли составляет почти 1,9 млрд рублей.