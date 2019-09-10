Ученика "выгоняют" из школы из-за пучка волос на голове как у Златана Ибрагимовича

Ученика четвертого класса красноярской школы хотят отправить на домашнее обучение за то, что мальчик обесцветил волосы и сделал модную стрижку man bun, сообщает телеканал "360".
"К нему никто не пристает, кроме завуча и директора. Никто не пристает – ни одноклассники, ни старшеклассники. Конкретно претензии у двух людей", – рассказал тренер мальчика Александр Глушков.
Школьник занимается футболом и хотел быть похожим на своего кумира – шведского футболиста Златана Ибрагимовича.
По словам тренера, к нему обратилась мама ребенка и рассказала, что на ее сына идет сильное давление.
В администрации школы якобы уверены, что мальчик покрасил волосы в неестественный цвет, а хвостик на голове напоминает прически 1930-х годов в стиле гитлерюгенд. Теперь же, когда на историю обратили внимание СМИ, там отказываются комментировать ситуацию, сообщает телеканал.
Как пишет "Комсомольская правда", пресс-секретарь администрации школы рассказала, что с 2 сентября в школе вступило в силу положение о внешнем виде учащихся, запрещающее носить необычные прически.
"Педагог сочла стрижку экстравагантной и сделала мальчику замечание. По этому поводу родители обратились в школу с письменным заявлением дать объяснение по факту. Однако появившаяся информация о том, что ребенка отстранили от занятий в связи с этой стрижкой и предложили перейти на домашнее обучение, не соответствует действительности", – заявили в школе.
Ранее в Омске уволили директора гимназии после травли ученика и обвинения его матери в экстремизме. Мэр Омска сказала, что если директор не понимает ситуации и происходит эскалация конфликта – значит что-то в профессиональной деятельности пошло не так.
Комментарии
Нормы правил и приличий никто не отменял,так в каждой школе есть выпендрежник с синими волосами и осветвленным хвостом, люди которые ничем другим не могут выделится делают ставку на неординарную внешность.
Принять устав в школе допустим: прически такие то, цвет волос натуральный. И все норм.
"хвостик на голове напоминает"
Мало ли что им причёска напоминает. Это их фантазии. К тому же какой закон РФ регламинтирует причёски?
10.09.2019 11:51
- гость -
"прически такие то, цвет волос натуральный. И все норм."
Ну тогда и учителям запретить волосы красить. Пусть седые ходят
"со 2 сентября в школе вступило в силу положение о внешнем виде учащихся, запрещающее носить необычные прически"
Если школа не частная, то руководство не в праве устанавливать какие либо месные правила ограничивающие свободу граждан.
Какие, однако, глубокие познания в области стилистики гитлерюгенда у директора и завуча! Они, случайно, не коллекционируют тайно соответствующую символику? Или, может быть, тайно собираются в кружок и поют немецкие патриотические песни?
Спасибо деду за Победу
У скрепанутых полыхает )) везде враги, везде фашизды, везде нацперодактели ))
"со 2 сентября в школе вступило в силу положение о внешнем виде учащихся, запрещающее носить необычные прически"
А что значит "необычные прически"? Список есть?.
Если я заплету дочераи не одну или две - а три косички, или пять, это будет считаться необычной прической?
А если 50% учащихся придет с одинаковыми прическами (например, с выбритыми на затылках звездами) это уже обычная прическа?
Если бы пацан был игровой ни кто бы ему слова ни сказал
А так это родительские понты из серии "баба тоже человек"
10.09.2019 12:11
- гость
Сейчас эта прическа в моде. Причем тут понты ?
Помнится, в советское время, чёлка была под запретом. А сейчас каждая вторая девочка ходит с челкой
- гость -
"Если бы пацан был игровой ни кто бы ему слова ни сказал"
Двойные стандарты? "ИГРОВЫМ" можно носить такую прическу, а не игровым - нет?
Странно
есть положение, если не противоречит закону-пусть сбривает, будет лысый, как Зидан.
Что бы кто не говорил, мальчик, должен выглядеть как мальчик, а не слащавеньким. Это будущий мужчина. Пусть дома цепляют хвостики, красятся и любуются в зеркало по вечерам. Почему я должен смотреть на это "выделение" экстраординарной личности? Стыдно за таких, что родились в России именно у нас. Ошиблись местом.
Помнится в школе девчонок за косички дергал.....кхе, кхе.
"Почему я должен смотреть на это "выделение" экстраординарной личности?"
Потому, что любой человек имеет право носить любую причёску. Потому, что законодательство РФ не запрещает носить "необычные прически". Потому, что любому человеку плевать, что там вам нравится, а что нет. Потому, что вам никто и ничего не должен.
Скажите спасибо, что не хотят быть на Кокошу и Мамашу похожими и не лупят стульями всех подряд и под горло татухами не разрисовываются! Да ещё и помилованными себя считать будут!
А тимуровцы с молодогвардейцами не могут этой "гитлерюгенд" юбочку надеть ???
10.09.2019 12:22
- гость -
Кокоша с Мамаем не всех подряд табуретками по башке валтузят
А только тех кто российских собачек жрёт
Я понимаю, если бы на затылке он выбрил: "Дирик - ко_зёл", а так - прическа как прическа... Да, больше подозрительно, что завуч и дирик знают о прическах гитлерюгенд. Их бы проверить на "поцреатизьм".
Почему я должен смотреть на это "выделение" экстраординарной личности
не смотрите, если ВАС так коробит прическа. а законом она не запрещена. точка