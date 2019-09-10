Вторник, 10 Сентябрь, 12:36

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,57
€ 72,33
Обь
114см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2019Город. Слушай!День города Барнаула
Новости

Ученика "выгоняют" из школы из-за пучка волос на голове как у Златана Ибрагимовича

, ИА "Амител"
В школе якобы уверены, что хвостик на голове мальчика напоминает немецкие прически в стиле гитлерюгенд

Ученика четвертого класса красноярской школы хотят отправить на домашнее обучение за то, что мальчик обесцветил волосы и сделал модную стрижку man bun, сообщает телеканал "360".

"К нему никто не пристает, кроме завуча и директора. Никто не пристает – ни одноклассники, ни старшеклассники. Конкретно претензии у двух людей", – рассказал тренер мальчика Александр Глушков.

Школьник занимается футболом и хотел быть похожим на своего кумира – шведского футболиста Златана Ибрагимовича.

По словам тренера, к нему обратилась мама ребенка и рассказала, что на ее сына идет сильное давление.

В администрации школы якобы уверены, что мальчик покрасил волосы в неестественный цвет, а хвостик на голове напоминает прически 1930-х годов в стиле гитлерюгенд. Теперь же, когда на историю обратили внимание СМИ, там отказываются комментировать ситуацию, сообщает телеканал.

Как пишет "Комсомольская правда", пресс-секретарь администрации школы рассказала, что с 2 сентября в школе вступило в силу положение о внешнем виде учащихся, запрещающее носить необычные прически.

"Педагог сочла стрижку экстравагантной и сделала мальчику замечание. По этому поводу родители обратились в школу с письменным заявлением дать объяснение по факту. Однако появившаяся информация о том, что ребенка отстранили от занятий в связи с этой стрижкой и предложили перейти на домашнее обучение, не соответствует действительности", – заявили в школе.

Ранее в Омске уволили директора гимназии после травли ученика и обвинения его матери в экстремизме. Мэр Омска сказала, что если директор не понимает ситуации и происходит эскалация конфликта – значит что-то в профессиональной деятельности пошло не так.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

10.09.2019 11:51
- гость -

Нормы правил и приличий никто не отменял,так в каждой школе есть выпендрежник с синими волосами и осветвленным хвостом, люди которые ничем другим не могут выделится делают ставку на неординарную внешность.
Принять устав в школе допустим: прически такие то, цвет волос натуральный. И все норм.

10.09.2019 11:51
- гость -

"хвостик на голове напоминает"

Мало ли что им причёска напоминает. Это их фантазии. К тому же какой закон РФ регламинтирует причёски?

10.09.2019 11:59
- гость -

10.09.2019 11:51
- гость -
"прически такие то, цвет волос натуральный. И все норм."
Ну тогда и учителям запретить волосы красить. Пусть седые ходят

10.09.2019 12:00
- гость -

"со 2 сентября в школе вступило в силу положение о внешнем виде учащихся, запрещающее носить необычные прически"

Если школа не частная, то руководство не в праве устанавливать какие либо месные правила ограничивающие свободу граждан.

10.09.2019 12:00
dirserver

Какие, однако, глубокие познания в области стилистики гитлерюгенда у директора и завуча! Они, случайно, не коллекционируют тайно соответствующую символику? Или, может быть, тайно собираются в кружок и поют немецкие патриотические песни?

10.09.2019 12:05
- гость -

Спасибо деду за Победу

10.09.2019 12:06
- гость -

У скрепанутых полыхает )) везде враги, везде фашизды, везде нацперодактели ))

10.09.2019 12:06
- гость -

"со 2 сентября в школе вступило в силу положение о внешнем виде учащихся, запрещающее носить необычные прически"
А что значит "необычные прически"? Список есть?.
Если я заплету дочераи не одну или две - а три косички, или пять, это будет считаться необычной прической?
А если 50% учащихся придет с одинаковыми прическами (например, с выбритыми на затылках звездами) это уже обычная прическа?

10.09.2019 12:11
- гость -

Если бы пацан был игровой ни кто бы ему слова ни сказал
А так это родительские понты из серии "баба тоже человек"

10.09.2019 12:14
- гость -

10.09.2019 12:11
- гость
Сейчас эта прическа в моде. Причем тут понты ?
Помнится, в советское время, чёлка была под запретом. А сейчас каждая вторая девочка ходит с челкой

10.09.2019 12:15
- гость -


- гость -
"Если бы пацан был игровой ни кто бы ему слова ни сказал"
Двойные стандарты? "ИГРОВЫМ" можно носить такую прическу, а не игровым - нет?
Странно

10.09.2019 12:15
технарь

есть положение, если не противоречит закону-пусть сбривает, будет лысый, как Зидан.

10.09.2019 12:16
- гость -

Что бы кто не говорил, мальчик, должен выглядеть как мальчик, а не слащавеньким. Это будущий мужчина. Пусть дома цепляют хвостики, красятся и любуются в зеркало по вечерам. Почему я должен смотреть на это "выделение" экстраординарной личности? Стыдно за таких, что родились в России именно у нас. Ошиблись местом.

10.09.2019 12:16
- гость -

Помнится в школе девчонок за косички дергал.....кхе, кхе.

10.09.2019 12:22
- гость -

"Почему я должен смотреть на это "выделение" экстраординарной личности?"

Потому, что любой человек имеет право носить любую причёску. Потому, что законодательство РФ не запрещает носить "необычные прически". Потому, что любому человеку плевать, что там вам нравится, а что нет. Потому, что вам никто и ничего не должен.

10.09.2019 12:22
- гость -

Скажите спасибо, что не хотят быть на Кокошу и Мамашу похожими и не лупят стульями всех подряд и под горло татухами не разрисовываются! Да ещё и помилованными себя считать будут!

10.09.2019 12:30
- гость -

А тимуровцы с молодогвардейцами не могут этой "гитлерюгенд" юбочку надеть ???

10.09.2019 12:36
- гость -

10.09.2019 12:22
- гость -
Кокоша с Мамаем не всех подряд табуретками по башке валтузят
А только тех кто российских собачек жрёт

10.09.2019 12:36
- гость -

Я понимаю, если бы на затылке он выбрил: "Дирик - ко_зёл", а так - прическа как прическа... Да, больше подозрительно, что завуч и дирик знают о прическах гитлерюгенд. Их бы проверить на "поцреатизьм".

10.09.2019 12:36
- гость -

Почему я должен смотреть на это "выделение" экстраординарной личности
не смотрите, если ВАС так коробит прическа. а законом она не запрещена. точка

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
12:29
Треть россиян продолжает работать во время отпуска 0
12:15
Промоакция на отлично: как грамотно подобрать персонал для рекламной кампании 1
12:09
Фильм Шукшина "Калина красная" отреставрировали и выпустят в прокат 0
11:59
Количество фальшивых купюр выросло в Алтайском крае более чем в два раза 1
11:45
Эффективная реклама в интернете: 5 главных ошибок 0
11:32
Ученика "выгоняют" из школы из-за пучка волос на голове как у Златана Ибрагимовича 18
11:21
Опубликован второй трейлер черно-белого фильма ужасов "Маяк" 0
11:02
"Город. Слушай!". Аудиогид по Барнаулу 10
11:00
"Город. Слушай!". История пятая. Голубая дама 2
10:59
Участок под гигантский ТРК стоимостью 1,9 млрд рублей выставили на аукцион в Барнауле 1
10:48
Школьник из Барнаула стал лучшим юным пилотом квадрокоптера в России 5
10:35
Красноярец без удостоверения пилота прилетел на фестиваль на "неизвестном" самолете 1
10:31
Добрый заезд: в Барнауле состоится благотворительный велопробег 0
10:19
Жителей Алтайского края предупреждают о заморозках 0
10:07
Минимальную цену на сигареты хотят установить в России 7
09:59
Таможенник из Барнаула, ускорявший оформление авто из Киргизии, получил условный срок 6
09:31
Семь театров на одной сцене: афиша фестиваля спектаклей по произведениям Шукшина 0
09:02
Чтобы кожа сияла. Основные правила осеннего ухода за лицом 0
08:54
"Удаляю видео": Тимати ответил на 1,4 млн дислайков клипа с Гуфом 17
08:32
В Барнауле вдвое вырос спрос на детские смарт-часы 3
08:16
От ожогов умер шестилетний ребенок, спасавший дедушку в пожаре 0
08:02
На избирательных участках в Алтайском крае не выявили нарушений 3
07:46
Хулиган Гай Ричи: ТОП-5 лучших фильмов мастера криминальной комедии 0
07:24
Ребенок в ужасе от школы. Как ему помочь справиться со стрессом 5
07:11
Ирина Ортман поделилась фотографиями с концерта на юбилее Бийска 4
07:02
Застройщики подняли цены: реально ли в Барнауле купить квартиру по прежней стоимости 0
06:49
Проблемные иностранцы. Кому в Барнауле квартиру сдавать хорошо 2
06:21
Узнай себя утром: подборка очаровательных сонных котов 1
06:04
Гроза и град. Какой будет погода в Алтайском крае 10 сентября 0
23:55
Водитель "Мерседеса" погиб после столкновения с грузовиком в Алтайском крае 0
23:24
Пассажир авиарейса Владивосток – Шереметьево умер в полете 4
22:59
Совместный клип Тимати и Гуфа о Москве собрал миллион дислайков на YouTube 2
22:19
Рубцовский мясокомбинат выставили на продажу 1
21:55
Жительница Алтая на такси ехала за мужем подруги, чтобы его вернуть и убить 4
21:36
Директора гимназии уволили после травли ученика и обвинения его матери в экстремизме 3
20:45
Душевнобольной с ножом и гвоздем напал на рыбака в Алтайском крае 1
20:16
Мужчина убил двух своих сыновей на рыбалке в Вологодской области 0
20:07
Закажите мне еду! О чем пишут барнаульцы, стоя весь вечер в пробках 1
19:50
Автомобиль с пятилетним ребенком в салоне утонул в Алтайском крае 1
19:33
Арменка из "Реальных пацанов" стал депутатом городской думы 8
19:08
Медведь выгнал туристов-нелегалов с территории заповедника на Алтае 0
18:45
Новосибирский ученый создал программу для перевода с языка жестов 0
18:13
Потоп, порыв, ДТП. Барнаул после дождя сковали девятибалльные пробки 5
18:03
Новый глава Алтая поблагодарил избирателей за победу 3
17:37
Полицейские застрелили мужчину, открывшего по ним стрельбу в Грозном 1
17:23
Потоп у "Ноева Ковчега". Гроза вызвала фонтан из-под асфальта в Барнауле 0
17:08
С Новым годом! Барнаульцы делятся в Сети фотографиями "сугробов" из града 1
16:41
От 12 и старше: в Барнауле на День города прошли соревнования по биатлону 0
16:32
Автомобили тонут на улице Малахова в Барнауле после грозы 7
16:29
Барнаульцы спрятали свои автомобили от града под мостом, образовав большую пробку 12

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.