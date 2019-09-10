Ученика "выгоняют" из школы из-за пучка волос на голове как у Златана Ибрагимовича

Ученика четвертого класса красноярской школы хотят отправить на домашнее обучение за то, что мальчик обесцветил волосы и сделал модную стрижку man bun, сообщает телеканал "360".

"К нему никто не пристает, кроме завуча и директора. Никто не пристает – ни одноклассники, ни старшеклассники. Конкретно претензии у двух людей", – рассказал тренер мальчика Александр Глушков.

Школьник занимается футболом и хотел быть похожим на своего кумира – шведского футболиста Златана Ибрагимовича.

По словам тренера, к нему обратилась мама ребенка и рассказала, что на ее сына идет сильное давление.

В администрации школы якобы уверены, что мальчик покрасил волосы в неестественный цвет, а хвостик на голове напоминает прически 1930-х годов в стиле гитлерюгенд. Теперь же, когда на историю обратили внимание СМИ, там отказываются комментировать ситуацию, сообщает телеканал.

Как пишет "Комсомольская правда", пресс-секретарь администрации школы рассказала, что с 2 сентября в школе вступило в силу положение о внешнем виде учащихся, запрещающее носить необычные прически.

"Педагог сочла стрижку экстравагантной и сделала мальчику замечание. По этому поводу родители обратились в школу с письменным заявлением дать объяснение по факту. Однако появившаяся информация о том, что ребенка отстранили от занятий в связи с этой стрижкой и предложили перейти на домашнее обучение, не соответствует действительности", – заявили в школе.

Ранее в Омске уволили директора гимназии после травли ученика и обвинения его матери в экстремизме. Мэр Омска сказала, что если директор не понимает ситуации и происходит эскалация конфликта – значит что-то в профессиональной деятельности пошло не так.