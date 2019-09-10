Количество фальшивых купюр выросло в Алтайском крае более чем в два раза

В Алтайском крае по итогам первого полугодия выявлено 106 фальшивых купюр на сумму около 300 тыс. рублей, сообщили в региональном отделении Центробанка.

"Специалисты выявили больше фальшивых денег. Но их количество по сравнению с общей денежной массой ничтожно мало. Тем не менее важно знать признаки подлинности банкнот, чтобы обезопасить себя от обмана. Треть таких признаков можно определить самостоятельно без специального оборудования", – отметил заместитель управляющего отделением Андрей Антипов.

В этом году за полугодие было выявлено 53 банкноты номиналом 1 000 рублей и 47 фальшивок номиналом 5 000 рублей. В прошлом году за аналогичный период обнаружено 49 подделок, большая часть из которых имитировала 5 000 рублей – 38 штук.

Кроме того, в этом году обнаружено четыре поддельные купюры номиналом 2 000 рублей, однако все они низкого качества.

Рост количества фальшивок связан с активизацией преступников, подчеркнули в ЦБ. По данным полиции, чаще всего их сбывают в небольших магазинах и торговых точках, разменивая или оплачивая ими недорогой товар.

Ранее Amic.ru рассказывал, как отличить фальшивые 1000 и 5000 рублей от настоящих.

С признаками подлинности банкнот можно ознакомиться на сайте Банка России www.cbr.ru и в новой версии мобильного приложения "Банкноты Банка России". С его помощью можно определить наличие ряда защитных признаков купюр, в том числе банкнот 1000, 5000 рублей модификации 2010 года и купюры номиналом 2000 рублей. Приложение доступно на любом мобильном устройстве. Если остаются сомнения в подлинности банкноты, можно обратиться в ближайший офис любого банка за бесплатной экспертизой.