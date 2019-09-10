Почти треть россиян продолжает работать во время отпуска, передает ТАСС со ссылкой на исследование Роструда.

"Примерно каждый третий (29%) россиянин из числа опрошенных во время отпуска регулярно проверяет почту и отвечает на запросы, связанные с работой. Примерно половина (49%) респондентов ответили, что во время отпуска решают исключительно срочные дела", – сообщили в ведомстве.

Лишь 22% россиян полностью отдыхают от работы, не отвечая ни на письма, ни на звонки.

Также выяснилось, что многие используют отпуск для поиска новой работы. "23% сообщили, что при решении сменить работу всегда используют отпуск для поиска новой, а 27% отметили, что им приходилось так поступать, когда возникала необходимость срочно сменить работу", – отметили в Роструде.

Большинству россиян (53%) для полноценного отдыха нужно более двух недель, для 34% – как минимум две недели, а для 6% достаточно и одной недели.

Опрос проводился с 7 по 28 августа 2019 года. Число респондентов, принявших участие в опросе, составило пять тысяч человек.

Ранее в Роструде уточнили причины для отказа работнику в отпуске. Если отпуск был перенесен, то его необходимо использовать не позднее 12 месяцев следующего рабочего года.