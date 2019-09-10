Барнаульские застройщики включали в договоры с дольщиками шесть незаконных требований

Прокурорские проверки в Барнауле выявили ряд нарушений в сфере долевого строительства жилья, совершенные в первом полугодии, пишет "Алтайский портал недвижимости".

В договорах содержались следующие условия:

о безусловной обязанности дольщика принять квартиру по акту передачи квартиры не позднее семи рабочих дней со дня получения сообщения застройщика о завершении строительства дома;

о выплате штрафа дольщиком в размере 3% от цены договора за каждый установленный застройщиком факт самовольного проникновения, заселения в квартиру, производства ремонтных работ;

о взыскании штрафа с участника долевого строительства в размере 50 000 руб. за переустройство и (или) перепланировки в квартире;

об установлении дольщику трехмесячного срока для государственной регистрации права собственности на квартиру;

о возможности дольщика уступить свое право требования по договору третьим лицам только с письменного согласия застройщика и после полной оплаты по договору (включая неустойку);

о возложении обязанности на дольщика компенсировать расходы по содержанию и эксплуатации квартиры не с даты ее передачи в установленном порядке, а с момента ввода жилого дома в эксплуатацию.

В целях устранения указанных нарушений прокуратурой внесено несколько представлений, которые рассмотрены и удовлетворены, сообщили в ведомстве.