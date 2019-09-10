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Неизвестный радиосигнал из космоса зафиксировали китайские астрономы

, ИА "Амител"
Речь идет о повторяющихся быстрых радиовсплесках, природа которых необъяснима
Самый большой в мире сферический радиотелескоп / Фото: straitstimes.com

Самый большой в мире сферический радиотелескоп / Фото: straitstimes.com

Китайские астрономы зафиксировали необъяснимые радиосигналы, исходящие от источника, удаленного от Земли на расстояние три миллиарда световых лет, пишут "Известия" со ссылкой на агентство Xinhua.

"Сигналы приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой, они тщательно проверены и обработаны", – сообщили в Китайской астрономической обсерватории при Академии наук КНР.

Отмечается, что речь идет о повторяющихся быстрых радиовсплесках, которые представляют собой радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд.

Ученые пока не могут объяснить природу радиосигнала.

Ранее сообщалось, что американские астрономы нашли источник загадочных сигналов из космоса. Впервые о существовании FRB-радиовсплесков им стало известно в 2007 году.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

10.09.2019 13:23
- гость -

ну все они летят к нам

10.09.2019 13:41
- гость -

Какова скорость этого радиосигнала? Не быстрее скорости света. В этом случае мы его получили с задержкой в 3 млрд лет.

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