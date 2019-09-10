Неизвестный радиосигнал из космоса зафиксировали китайские астрономы

Китайские астрономы зафиксировали необъяснимые радиосигналы, исходящие от источника, удаленного от Земли на расстояние три миллиарда световых лет, пишут "Известия" со ссылкой на агентство Xinhua.

"Сигналы приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой, они тщательно проверены и обработаны", – сообщили в Китайской астрономической обсерватории при Академии наук КНР.

Отмечается, что речь идет о повторяющихся быстрых радиовсплесках, которые представляют собой радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд.

Ученые пока не могут объяснить природу радиосигнала.

Ранее сообщалось, что американские астрономы нашли источник загадочных сигналов из космоса. Впервые о существовании FRB-радиовсплесков им стало известно в 2007 году.