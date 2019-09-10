Музей Германа Титова пополнится макетом МКС в день рождения космонавта 11 сентября

11 сентября в Алтайском крае отметят 84-ю годовщину со дня рождения второго космонавта планеты Германа Титова, сообщили в региональном министерстве культуры.

"В Алтайском мемориальном музее Германа Титова презентуют новый экспонат – макет международной космической станции, а также тренажер виртуальной реальности. Музей находится на родине Титова – в селе Полковниково Косихинского района", – рассказали в ведомстве.

Макет выполнен в масштабе 1:72. МКС разместится в постоянно действующей экспозиции "Алтай и космос". Посетители смогут узнать основные характеристики станции, высоту и скорость ее полета, количество оборотов вокруг Земли, какие страны участвуют в данной программе и многое другое.

Первую экскурсию проведет Герой Советского Союза, летчик-космонавт Анатолий Арцебарский, который будет почетным гостем.

Также состоится презентация тренажера виртуальной реальности "Космос". А в кинозале музея будет работать кинопрограмма "Героям земли русской посвящается…", построенная на основе документального фильма, переданного музею Татьяной Титовой в апреле 2019 года.

В праздничных мероприятиях примут участие жители Косихинского района, военнослужащие Космических войск и ракетных войск стратегического назначения, а также все желающие гости.

Герман Степанович Титов родился 11 сентября 1935 года в селе Верх-Жилино Косихинского района Алтайского края, умер 20 сентября 2000 года в Москве. Советский космонавт, первый человек, совершивший длительный космический полет (более суток), второй советский человек в космосе и второй человек в мире, совершивший орбитальный космический полет. Самый молодой космонавт в истории. Герой Советского Союза (9 августа 1961 года). Дублер Юрия Гагарина.