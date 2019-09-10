Минимальную цену на сигареты хотят установить в России

Госдума рассмотрит возможность установить единую минимальную цену для всех сигарет, сообщил "Парламентской газете" первый зампред комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

По его словам, это снизит доступность табачных изделий, а также поможет пресечь контрафактный ввоз табачной продукции из-за рубежа.

Сейчас производитель самостоятельно устанавливает максимальную цену на сигареты своей марки. Их розничная цена по закону не должна быть ниже 75% от этого значения.

В Госдуме предлагают наделить государство правом частичного контроля цен на табачные изделия.

Оно установит минимальную планку стоимости, которая затем будет корректироваться в зависимости от налоговой нагрузки. Изначально ее хотят закрепить на уровне 85 рублей.

"95% всех сигарет сейчас не стоят дешевле 90 рублей, так что мы могли бы, например, установить цену 85 рублей", – предложил Катасонов.

Ранее в Минздраве предложили запретить электронные сигареты. По оценке специалистов, они могут привести к развитию смертельных заболеваний.