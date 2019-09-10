Благотворительный фонд "Облака" приглашает всех велосипедистов и велолюбителей 21 сентября 2019 года на Трассу здоровья. Именно там в 11:00 стартует четвертый благотворительный велопробег. В этом году он станет стартом для недельного фестиваля "Добрый город Барнаул".

Что такое "Велопробег добрых дел"

В 2016 году фонд "Облака" запустил первый велопробег. Уже тогда в спортивном мероприятии поучаствовали более 50 горожан.

Все вырученные деньги идут на благотворительные программы фонда. Каждая из них призвана помочь нуждающимся семьям. Подопечные "Облаков" благодаря этим средствам получают юридическую, социальную и психологическую помощь бесплатно. Для малоимущих женщин в учебном центре "Школа жизни" еженедельно проходят психологические тренинги, уроки финансовой грамотности и семинары по трудоустройству.

Вот уже больше полугода совместно с Министерством спорта Алтайского края, компанией "ВотЭтоЧай" и сетью тренажерных залов HardCore фонд "Облака" поддерживает развитие талантливых детей. У малоимущих родителей нет возможности оплачивать занятия в творческих и спортивных секциях, вывозить на соревнования. Благодаря программе "Поддержи чемпиона" дети обретают возможность заниматься любимым делом, уверенность и друзей.

Также фонд развивает важные социальные проекты Charity Market (пункт выдачи и приема вещей) и Charity Bag (пошив экосумок подопечными "Облаков", которые не могут выйти на полный рабочий день).

С самого первого велопробега партнерами спортивного мероприятия выступают компания "Веломир22" и его руководитель Никита Шишлаков. Также в этом году присоединяется "Бизнес Молодость" в лице Эллины Рябининой.

Условия участия

Поучаствовать в "Велопробеге добрых дел" может любой желающий. Все просто: оплачиваешь регистрационный взнос (150 рублей), на старте получаешь номер, выбираешь дистанцию: 5, 15 или 25 километров – и в путь. При отсутствии велосипеда партнеры мероприятия предоставят его напрокат прямо на Трассе здоровья по низкой цене.

Победитель гонки получит главный приз – крутой велосипед от "Веломир22".



Пройти регистрацию можно:

– на сайте мероприятия: https://oblakafond.timepad.ru/event/1049947;

– по телефону: 8 (3852) 590-180 – ежедневно с 14:00 до 17:00;

– на месте встречи (200 рублей).

Дата и время: 21 сентября 2019 года c 11:00 до 17:00.

Место проведения: г. Барнаул, Трасса здоровья, Змеиногорский тракт, 36.

Благотворительный фонд "Облака"

г. Барнаул, пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)

Телефон: (3852) 590-180

Сайт: www.fondoblaka.com