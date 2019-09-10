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Школьник из Барнаула стал лучшим юным пилотом квадрокоптера в России

, ИА "Амител"
12-летний барнаулец заставил летательный аппарат преодолеть полосу препятствий и поразить цель
Фото: appleworld.com.ua

Фото: appleworld.com.ua

Барнаульский школьник Сергей Иост победил во всероссийском конкурсе "АгроНТИ" по пилотированию квадрокоптера, сообщает "Катунь 24".  

12-летний представитель Алтайского края продемонстрировал великолепные знания как теории, так и практики.

Под его управлением летательный аппарат за три минуты преодолел полосу препятствий и трижды забросил теннисный мяч в корзину. Это лучший результат среди всех юных участников.

Благодаря этой победе барнаулец получил приглашение поработать на Российской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2019", которая состоится в Москве в середине октября.

Сергей Иост признался, что связывает свое будущее именно с пилотированием. Он мечтает стать летчиком и управлять пассажирским лайнером.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

10.09.2019 11:06
- гость -

Какой пилот-то. Оператор.

10.09.2019 11:07
- гость -

"пилотом квадрокоптера"

Может всё-таки не пилотом, а оператором?

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