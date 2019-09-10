Школьник из Барнаула стал лучшим юным пилотом квадрокоптера в России

Барнаульский школьник Сергей Иост победил во всероссийском конкурсе "АгроНТИ" по пилотированию квадрокоптера, сообщает "Катунь 24".

12-летний представитель Алтайского края продемонстрировал великолепные знания как теории, так и практики.

Под его управлением летательный аппарат за три минуты преодолел полосу препятствий и трижды забросил теннисный мяч в корзину. Это лучший результат среди всех юных участников.

Благодаря этой победе барнаулец получил приглашение поработать на Российской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2019", которая состоится в Москве в середине октября.

Сергей Иост признался, что связывает свое будущее именно с пилотированием. Он мечтает стать летчиком и управлять пассажирским лайнером.