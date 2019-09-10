При создании рекламных кампаний в интернете стоит позаботиться даже о мельчайших деталях: каждый элемент кампании – создание графики или текста, охват, отображение времени – влияет на эффективность рекламы.

Однако достаточно устранить основные ошибки при настройке рекламной кампании, чтобы значительно повысить эффективность рекламной деятельности. В этом вам помогут специалисты. Ниже представлены основные ошибки в графических объявлениях, которые допускают те, кто стремится сэкономить.

1. Некликабельное объявление

Распространенная ошибка приводит к сбою рекламы. Речь идет об использовании изображения, на которое невозможно нажать – кликнуть. При выборе надо подумать, стоит ли обращать на него внимание при просмотре веб-сайтов, помнить об эстетике, удачном подборе цветов и творческой составляющей.

2. Нет тегов страницы и ссылки URL

Основой эффективности рекламы является изучение ее воздействия и внесение необходимых изменений. Без пометки страницы, URL-ссылки* с кодами Google Analytics* или без информации о трафике сайта из других инструментов невозможно рассчитать, окупилась ли рекламная кампания.

3. Покупка случайного трафика

Перед началом работы надо перейти на страницу, где планируется разместить рекламу, и обязательно проверить, где должно стоять объявление и какой контент фактически будет представлен на веб-сайте. Массовая покупка трафика на случайно выбранных страницах редко приносит ожидаемые результаты. Альтернативой является просто выбор другой модели оплаты – цена за клик (переход). Или обращение в специализированную фирму, где все это сделают за вас.

4. Не тестируются новые инструменты и стратегии

Необходимо помнить, что каждое, даже лучшее рекламное творение, может наскучить, и удачная рекламная кампания может не принести тех же результатов, что раньше. Рано или поздно пользователи начинают игнорировать баннер, реклама перестает быть эффективной. Поэтому стоит изменить свое объявление, протестировать различные элементы, проверить новые изображения и веб-сайты.

5. Не оценен охват

Одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность рекламной кампании, является ее охват. Выбор подходящих сайтов для показа может быть сложным. Надо подумать о том, является ли цена, предложенная владельцем площадки, оптимальной, будет ли объявление отображаться в оптимальном месте и показано целевой аудитории.

В первую очередь стоит обратить внимание на то, сколько необходимо заплатить за один день показа на данном веб-сайте и сколько пользователей посещают страницу. Здесь полезен индикатор CPM*, который указывает на то, сколько придется заплатить за 1000 показов рекламы. Чем выше цена за тысячу показов, тем дороже объявление.

Но гораздо более важным показателем является цена за клик или стоимость одного клика. Чтобы оценить ее, надо учитывать не только цену объявления, но и переход по ссылкам. Важны также местоположение на странице и соответствие рекламы тематике сайта.

Идеальная рекламная кампания предполагает постоянное наблюдение за меняющимися трендами. Владелец бизнеса или арбитражник должны внедрять новые модели продвижения товаров, изучать инструменты, используемые конкурентами. Но если вы хотите получить эффективную медийную рекламу, не вникая во все тонкости, просто обратитесь к профессионалам. Это значительно облегчит работу по созданию рекламы, а результат будет ожидаемым.

*УЭрЭль, Гугл Аналитикс, СиПиЭм – прим. ред.