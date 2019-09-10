Опубликован второй трейлер черно-белого фильма ужасов "Маяк"

Кинокомпания A24 опубликовала на своем youtube-канале второй трейлер черно-белого хоррора "Маяк" (The Lighthouse). Режиссер Роберт Эггерс сделал кинокартину полностью черно-белой.

"А вы умеете хранить секреты?" – гласит подпись к ролику.

Фильм ужасов повествует о смотрителе маяка и его помощнике. События разворачиваются на острове Мэн в конце XIX века. Главные роли исполняют Уиллем Дефо и Роберт Паттинсон.

"Маяк" должен выйти в мировой прокат 18 октября. Когда его покажут в российских кинотеатрах, пока неизвестно.