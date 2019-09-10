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Промоакция на отлично: как грамотно подобрать персонал для рекламной кампании

, ИА "Амител"
И почему лучше доверить это профессионалам
Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Подобрать персонал – не самая простая задача. При включении в слаженный коллектив новичков у других работников должно появляться желание конкурировать, расти и развиваться: если же наблюдается обратный эффект, значит, HR-менеджер, занимавшийся подбором, не учел какие-то особенности компании, на которую работал. Обратиться в Daily Personal ("Дейли Персонал") – одно из лучших решений, которое в этом случае может принять руководитель.

Почему важно грамотно подбирать персонал

Компания предлагает свои услуги в подборе промоперсонала, от качественного исполнения обязанностей которого, пусть и временных, зависит успех рекламных кампаний. Известный факт, что грамотно проведенное мероприятие привлечет большое количество новых клиентов. Основными требованиями, которыми руководствуются специалисты Daily Personal при подборе подобных сотрудников, являются:

  • естественный и аккуратный внешний вид;
  • отсутствие речевых дефектов;
  • повышенная стрессоустойчивость;
  • приветливость;
  • неконфликтность.

Перед тем как приглашать стендистов на выставки или моделей на мероприятия различного типа, менеджер должен знать, в каком формате будет проходить акция. Это позволит определить каналы поиска необходимого количества людей.

Как мотивировать внештатных сотрудников

Агентство Daily Personal после проведения подбора персонала подробно разъясняет, как его замотивировать, чтобы работа действительно была исполнена на отлично. Во-первых, важно дать понять молодым людям и девушкам, что временные трудовые обязанности могут стать постоянными. Если они проявят себя с лучшей стороны, могут стать частью постоянной команды компании и организаторами подобных мероприятий.

Во-вторых, внештатным сотрудникам важно быть уверенными в том, что их работа будет по достоинству оплачена. А потому менеджеры по подбору персонала составляют не только профайл подбираемых сотрудников, но и договоры, подтверждающие, что они получат заработанные средства в оговоренные сроки. Более того, "внештатники" должны понимать, что в случае их неявки на временное рабочее место им легко найдут замену в агентстве.

Преимущества сотрудничества с Daily Personal

Естественно, заниматься подбором персонала перед важными мероприятиями может и руководитель организации. Однако обратившись в профессиональное агентство, он не только получит необходимых работников, но и быстро решит возможные проблемы.

К прочим преимуществам сотрудничества с Daily Personal относятся:

  • адекватная стоимость услуг;
  • большая клиентская база;
  • опытные менеджеры, грамотно подбирающие персонал;
  • краткие сроки выполнения поставленных заказчиком задач.

Обратившись к профессиональному HR-менеджеру, компания или организация может рассчитывать на качественное исполнение поставленных задач. Работа в соответствии с составленным заранее профайлом персонала – момент, соблюдение которого не вызывает дополнительных вопросов.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

10.09.2019 12:29
- гость -

"но и договорА, подтверждающие"

дальше читать не стал

10.09.2019 13:42
- гость -

12:29, это профи своего дела, как в fm-p, иной раз по неволе слушаешь радио местное, и думаешь, каким надо быть человеком, чтобы придумать такой маразм?

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