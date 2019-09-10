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Кешбэк до 15 000 рублей в месяц: Альфа-Банк запускает новую карту для бизнеса

, ИА "Амител"
Карта выпускается бесплатно и доступна для широкого круга корпоративных клиентов

Альфа-Банк запустил карту "Альфа-Бизнес" с кешбэком 5% на бизнес-расходы для корпоративных клиентов. Оплачивая картой основные расходы на ведение бизнеса, компании и индивидуальные предприниматели могут вернуть до 5% потраченных средств.
"Запуская карту "Альфа-Бизнес" с кешбэком, мы формируем на рынке новый стандарт карт для бизнеса, способствуя развитию платежного рынка и росту популярности b2b-карт* среди компаний и предпринимателей. Наша программа уникальна для российского рынка: это максимально демократичные, доступные для малого и микробизнеса условия участия, высокие лимиты кешбэка и прозрачность его начисления, а также широкий функционал и эксклюзивный дизайн карты "Альфа-Бизнес", на которой реализуется программа", – подчеркивает руководитель блока "Малый бизнес" Альфа-Банка Денис Осин.
Кешбэк 5% начисляется за оплату картой следующих бизнес-расходов:

  • авиабилеты и топливо (АЗС);
  • транспорт и прокат автомобилей;
  • офисная мебель и оборудование, канцелярские товары;
  • офисное ПО и сопровождение;
  • услуги юристов, бухгалтеров, секретарей, налоговых консультантов;
  • офисные услуги (уборка помещений, охрана и проч.).

Кешбэк за оплату других расходов на ведение бизнеса составляет 1%. Программа доступна для широкого круга участников. Для начисления кешбэка достаточно совершить по карте операции на сумму от 30 тысяч рублей в месяц, что делает программу привлекательной для малого бизнеса, в том числе для микропредприятий.
Вознаграждение не начисляется за операции снятия/внесения наличных средств, денежные переводы, брокерские операции, оплату рекламных и телекоммуникационных услуг, налоговые и коммунальные платежи, штрафы, оплату лотерейных билетов и т.п.
В рамках кешбэка можно вернуть до 15 тысяч рублей в месяц: это самый высокий лимит вознаграждения по программам лояльности для бизнеса, действующим в России.
Кешбэк выплачивается в рублях, что гораздо удобнее и прозрачнее для клиентов, чем баллы, бонусы или мили. Сумма вознаграждения поступает на расчетный счет клиента, привязанный к карте "Альфа-Бизнес", ежемесячно, в течение 15-ти календарных дней после отчетного месяца. Подключить или отключить опцию кешбэк, а также проверять начисления клиент может в интернет-банке или в мобильном приложении, в меню "Карты".
Кешбэк подключается к карте "Альфа-Бизнес", выпущенной в рамках пакетов услуг: "Лучший старт", "Удачный выбор", "ВЭД+", "Все, что надо", "Просто 1%". Количество карт не ограничено.
Первая карта "Альфа-Бизнес" выпускается бесплатно во всех пакетах. Также клиент не платит за обслуживание карты в первые 6-12 месяцев (в зависимости от выбранного ПУ), либо в течение всего срока в рамках пакета "Просто 1%".
"Альфа-Бизнес" – новый стандарт b2b-карт Альфа-Банка: карта выполнена в ультрасовременном минималистическом дизайне, в фирменном красном цвете. На лицевой стороне карты лишь логотипы Альфа-Банка и платежной системы, разделенные полосой из металлизированной фольги.
Все привычные атрибуты – номер и срок действия карты, имя держателя-физлица и наименование компании, security code (CVV2/CVC2)* – вынесены на обратную сторону карты.
Карта "Альфа-Бизнес" заменит линейку B2B-карт "Альфа Cash". В дополнение к традиционному "карточному" функционалу (управление счетами, зачисление и снятие наличных, переводы и платежи в офлайн- и онлайн-пространстве и проч.), "Альфа-Бизнес" будет содержать дополнительные опции. Кешбэк – лишь первая из них.
Карта выпускается к расчетному счету клиента в рублях РФ, заказать ее можно как по стандартной процедуре, так и в рамках экспресс-выдачи в течение нескольких минут.
Карту обслуживают платежные системы VISA или MasterCard*.

АО Альфа-Банк

*Би-ту-би, секьюрити код (СиВиВи2/СиВиСи2), ВИЗА, МастерКард – прим. ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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