Названа самая успешная премьера российского сериала на ТВ 2019 года

Одна из крупнейших исследовательских компаний в области медиа Mediascope назвала самую успешную премьеру сериала на российском телевидении в 2019 году, сообщает сетевое издание AdIndex.ru.

2 сентября при показе первых трех серий премьеры (20:00-21:35) телеканал ТНТ собрал 19,8% телезрителей, следует из результатов исследования. Это наиболее успешный старт сериала на всем российском ТВ в этом году.

По сюжету сериала три москвича разработали уникальное приложение TWIN, способное подбирать для пользователя идеальную пару. Приложением заинтересовался серьезный инвестор, готовый вложить миллионы в многообещающий проект.

Чтобы довести детище до ума, ребятам нужно всего несколько дней. Но если крупный инвестор готов подождать, то вот российская армия – нет. Чтобы не сорвать сделку всей жизни, парни придумывают план: они устраиваются на альтернативную службу в глухой деревне Жуки Саратовской области, доделывают приложение, подписывают контракт, получают деньги и откупаются от армии.

Но план потерпел крах после того, как личные вещи и компьютеры сгорели при пожаре, а вместе с ними растаяла надежда на осуществление задуманного.

Теперь им предстоит заработать деньги на возвращение домой. Сделать это в глухой деревне совсем непросто.

Продюсером 16-серийного комедийного сериала стал Вячеслав Дусмухаметов, режиссером – Константин Смирнов. Роли в сериале исполнили Владимир Епифанцев, Максим Лагашкин, Вячеслав Чепурченко, Вадим Дубровин, Павел Комаров, Виктор Бычков, Анатолий Журавлев, Екатерина Стулова, Анастасия Акатова и другие.