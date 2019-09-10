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Названа самая успешная премьера российского сериала на ТВ 2019 года

, ИА "Амител"
Каждый пятый телезритель выбрал для просмотра сериал "Жуки" на ТНТ

Одна из крупнейших исследовательских компаний в области медиа Mediascope назвала самую успешную премьеру сериала на российском телевидении в 2019 году, сообщает сетевое издание AdIndex.ru.

2 сентября при показе первых трех серий премьеры (20:00-21:35) телеканал ТНТ собрал 19,8% телезрителей, следует из результатов исследования. Это наиболее успешный старт сериала на всем российском ТВ в этом году.

По сюжету сериала три москвича разработали уникальное приложение TWIN, способное подбирать для пользователя идеальную пару. Приложением заинтересовался серьезный инвестор, готовый вложить миллионы в многообещающий проект.

Чтобы довести детище до ума, ребятам нужно всего несколько дней. Но если крупный инвестор готов подождать, то вот российская армия – нет. Чтобы не сорвать сделку всей жизни, парни придумывают план: они устраиваются на альтернативную службу в глухой деревне Жуки Саратовской области, доделывают приложение, подписывают контракт, получают деньги и откупаются от армии.

Но план потерпел крах после того, как личные вещи и компьютеры сгорели при пожаре, а вместе с ними растаяла надежда на осуществление задуманного.

Теперь им предстоит заработать деньги на возвращение домой. Сделать это в глухой деревне совсем непросто.

Продюсером 16-серийного комедийного сериала стал Вячеслав Дусмухаметов, режиссером – Константин Смирнов. Роли в сериале исполнили Владимир Епифанцев, Максим Лагашкин, Вячеслав Чепурченко, Вадим Дубровин, Павел Комаров, Виктор Бычков, Анатолий Журавлев, Екатерина Стулова, Анастасия Акатова и другие.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

10.09.2019 13:39
- гость -

"Каждый пятый телезритель выбрал..." - четыре предыдущих, предпочли вообще не включать российское ТВ...

10.09.2019 14:51
Я

А остальные сериалы ещё хуже

10.09.2019 15:03
- гость -

А мне вот понравился чернобль, зона отчуждения.

10.09.2019 15:43
- гость -

И? А что в нём успешного? Стандартный медиа-продукт ТНТ. Из интереса включил. Хватило на 1,5 серии. Избитые шутки, блёклые и неприятный персонажи, типичная порнография.

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