Мировые производители автомобилей достаточно давно взяли курс на сокращение расхода топлива и вредных выбросов в атмосферу. Частью комплекса мер по улучшению топливной экономичности современных автомобилей наряду с усовершенствованием двигателей и трансмиссий, снижением аэродинамического сопротивления кузова и установкой шин с пониженным сопротивлением качению стало использование масел и жидкостей с меньшими – относительно традиционных – показателями вязкости. В то же время на фоне тенденции к росту мощности и крутящего момента новейших силовых установок растут и требования к термостабильности и противоизносным свойствам смазочных материалов.

MITASU OIL CORPORATION представляет продукты, которые отвечают, а по ряду параметров превосходят требования к новейшим трансмиссионным маслам. Рассмотрим их более подробно.

MJ-415. MITASU LX GEAR OIL GL-5 75W-85 LSD 100% Synthetic – полностью синтетическое низковязкое трансмиссионное масло, включающее в себя современный высокотехнологичный пакет присадок и отвечающее стандартам ОЕМ (Original Equipment Manufacturer) Toyota и Mercedes-benz. Соответствует требованиям новейших трансмиссий, в том числе оснащенных дифференциалами ограниченного проскальзывания (Limited Slip Differential), и обеспечивает стабильные эксплуатационные свойства при температурах до -42 °C.

MJ-420. MITASU ULTRA LV GEAR OIL GL-4 75W Synthetic Tech – ультрамаловязкое трансмиссионное масло, изготовленное по синтетической технологии с использованием современного пакета присадок, безопасного для цветных металлов и сплавов. Этот продукт разработан для применения в новейших механических (ручных и роботизированных) коробках перемены передач, раздаточных коробках и других агрегатах, где производителем рекомендованы масла, соответствующие вязкости SAE 75W и стандарту API GL-4, и обладает исключительной текучестью при температурах окружающего воздуха до -42 °C.

MJ-441. MITASU FE GEAR OIL GL-4/5 75W-80 Synthetic Blended – многоцелевое полусинтетическое низковязкое трансмиссионное масло, произведенное с применением синтетического базового масла и сбалансированного пакета присадок, безопасного для цветных металлов и сплавов. Благодаря соответствию стандартам API GL-4 и GL-5, может использоваться как в средне, так и высоконагруженных механических (ручных и роботизированных) коробках перемены передач, дифференциалах, а также раздаточных коробках, механизмах рулевого управления и других агрегатах, где производителем рекомендованы масла, соответствующие вязкости SAE 75W-80. Продукт обеспечивает стабильные эксплуатационные свойства при температурах до -42 °C.

Новые продукты MITASU OIL CORPORATION отвечают широкому перечню требований производителей автомобилей и обеспечивают защиту современных трансмиссий от износа и высокие показатели топливной экономичности.

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