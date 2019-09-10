"Динамо-Барнаул" упустило победу на последних минутах в Новосибирске

Футболисты барнаульского "Динамо" могли прервать трехматчевую безвыигрышную серию в матче с ФК "Новосибирск", но пропустили гол на последних минутах игры, довольствуясь лишь одним очком.

Алтайская команда в гостевом матче выбрала игру "вторым номером", стараясь подловить хозяев на контратаке. Новосибирцы же владели мячом, часто переводя его на фланги, чтобы сделать очередной навес в штрафную.

На 61-й минуте план барнаульцев на игру сработал: Житников замкнул верховую передачу Липина, открыв счет в матче – 0:1.

Уйти от поражения спортсменам из Новосибирска удалось на 88-й минуте. Красивый дальний удар получился у Друзина. Карюкин выручить команду не сумел – 1:1.

После окончания матча "Динамо" занимает предпоследнюю позицию в турнирной таблице первенства России по футболу ПФЛ группы "Восток".