"Я оплошал": Билан попросил прощения за пьяный концерт в Самаре

Популярный российский исполнитель Дима Билан извинился перед жителями Самары за то, что выступил на Дне города в нетрезвом виде.

Он опубликовал в своем Instagram видео, в котором признался в том, что перед концертом встретил друзей, с которыми потребил коньяк.

"Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде и, встретив друзей в гримерке и вообще в отеле, выпил коньяк. Не рассчитал", – сказал певец.

Он подчеркнул, что ведет здоровый образ жизни и придерживается диеты. Исполнитель заверил слушателей, что не знал о том, насколько сильно опьянеет, так как давно не пил спиртное.

"Я в ближайшее время хочу для вас сделать в Самаре концерт. Абсолютно открытый, бесплатный, качественный с хорошим звуком, с хорошим мной, если можно так выразиться", – заверил Билан.

Он уточнил, что также подарит городу детскую площадку и "необходимый аппарат для лечения детей".

"Мне очень хочется, чтобы мы друг друга поняли и услышали. Ведь мы все люди и каждый имеет шанс на ошибку. Но, конечно, не я, потому что профессия обязывает", – заключил артист.