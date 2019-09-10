"Я оплошал": Билан попросил прощения за пьяный концерт в Самаре

Популярный российский исполнитель Дима Билан извинился перед жителями Самары за то, что выступил на Дне города в нетрезвом виде.
Он опубликовал в своем Instagram видео, в котором признался в том, что перед концертом встретил друзей, с которыми потребил коньяк.
"Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде и, встретив друзей в гримерке и вообще в отеле, выпил коньяк. Не рассчитал", – сказал певец.
Он подчеркнул, что ведет здоровый образ жизни и придерживается диеты. Исполнитель заверил слушателей, что не знал о том, насколько сильно опьянеет, так как давно не пил спиртное.
"Я в ближайшее время хочу для вас сделать в Самаре концерт. Абсолютно открытый, бесплатный, качественный с хорошим звуком, с хорошим мной, если можно так выразиться", – заверил Билан.
Он уточнил, что также подарит городу детскую площадку и "необходимый аппарат для лечения детей".
"Мне очень хочется, чтобы мы друг друга поняли и услышали. Ведь мы все люди и каждый имеет шанс на ошибку. Но, конечно, не я, потому что профессия обязывает", – заключил артист.
Комментарии
молодец
14:23, пусть сначала выполнит обещание. А то у нас пол страны обещальщиков.
Да, он парень веселый то под коксом то по пьяни...Артист одним словом
Хоть раз бы увидеть пьяным Теодора Курентзиса, Роберта Фриппа, Арьена Лукассена, Майка Холмса, Питера Николлса, Иена Андерсона, и многих других, несоизмеримо более великих, нежели этот выкидыш, пьяными. Правильно, они- настоящие музыканты, а этот- шут гороховый. Самаритяне- это ваше всё, вы этого достойны!
10.09.2019 15:04
Митенька ржевский
Вы меня просто убили! Неужели вы всех этих людей знаете? А что тогда прикидывались в других темах дурачком? Ну Димон ты вооще мозг.