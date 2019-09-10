Барнаульцы стали чаще отказываться от черных зарплат

Барнаульцев, готовых получать зарплату в конверте, в этом году стало меньше на 4%, чем годом ранее, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
В целом соискателей в России, готовых получать черную зарплату, в 1,2 раза больше, чем противников такой схемы. Первых – 43%, вторых – 36% из числа опрошенных.
Причем мужчины чаще женщин готовы принять заведомо невыгодные для себя условия: 49 и 36% соответственно. Среди россиян в возрасте 25-34 лет согласны получать зарплату в конверте 46%.
Противников черных зарплат больше всего среди молодежи до 24 лет и граждан с зарплатой от 80 тыс. рублей (по 45%).
Среди жителей крупных городов чаще всего на такой заработок соглашаются в Кирове (52%), Воронеже и Ульяновске (по 51%). В Москве и Санкт-Петербурге на зарплату в конверте готовы согласиться по 39% опрошенных.
В Барнауле в 2018 году 52% опрошенных были согласны на черную зарплату, а 24% – против. В этом году – 48 и 28% соответственно.
Исследование проводилось по всей России в 377 населенных пунктах 22-23 августа 2019 года.
Комментарии
Лишь бы работа была, а как платят уже не так важно. Пенсионный фонд к тому времени лопнет на 5 раз, поэтому давайте не будем тут жужать про белую зарплату. Государство в будущем в лучшем случае эвтаназию предложит, чем пенсию даст. Ваши опросы слишком натянуты на одно место, тут не давно искали кто проголосовал за ЕР никто не написал, что вот он герой а они победили и опять же опросы были за ЕР, знаем мы ....проходили уже
Какие-то странные показатели. Пенсия накрылась медным тазом, так чего ради?
Конечно получайте в белую... еще не везде пенсионные дворцы построены))))
А когда придет время получать пенсии у вас случайно не хватит баллов и будете получать минималку, так что получайте в белую...