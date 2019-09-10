Барнаульцы стали чаще отказываться от черных зарплат

Барнаульцев, готовых получать зарплату в конверте, в этом году стало меньше на 4%, чем годом ранее, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В целом соискателей в России, готовых получать черную зарплату, в 1,2 раза больше, чем противников такой схемы. Первых – 43%, вторых – 36% из числа опрошенных.

Причем мужчины чаще женщин готовы принять заведомо невыгодные для себя условия: 49 и 36% соответственно. Среди россиян в возрасте 25-34 лет согласны получать зарплату в конверте 46%.

Противников черных зарплат больше всего среди молодежи до 24 лет и граждан с зарплатой от 80 тыс. рублей (по 45%).

Среди жителей крупных городов чаще всего на такой заработок соглашаются в Кирове (52%), Воронеже и Ульяновске (по 51%). В Москве и Санкт-Петербурге на зарплату в конверте готовы согласиться по 39% опрошенных.

В Барнауле в 2018 году 52% опрошенных были согласны на черную зарплату, а 24% – против. В этом году – 48 и 28% соответственно.

Исследование проводилось по всей России в 377 населенных пунктах 22-23 августа 2019 года.