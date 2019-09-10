За алтайским депутатом наблюдали из кустов, чтобы доказать его браконьерство

Два дня гонялись сотрудники охотничьего хозяйства за членом Собрания депутатов Каменского района, который незаконно стрелял уток, пишут "Каменские известия".
31 августа в ходе рейда на территории Гоноховского сельсовета Каменского района была задержана группа лиц, подозреваемых в браконьерстве. В рейде против охотников, без лицензии стрелявших уток, участвовали руководитель местного охотничьего хозяйства, а также сотрудники полиции, лицензионно-разрешительной службы и Минприроды Алтайского края.
Группа проверяющих натолкнулась на вагончик, две машины и нескольких человек. На месте стоянки – две кучи утиного пуха. Среди охотников узнали депутата. Документы они не предъявили и отказались предоставить автомобили для досмотра.
Депутат и вовсе сел в автомобиль и уехал. За ним бросились в погоню, даже привлекли экипаж ГИБДД. Однако народный избранник оторвался от преследования.
Через некоторое время был обнаружен автомобиль, в котором скрывался депутат. При досмотре ни оружие, ни трофеи не нашли.
Сотрудники охотничьего хозяйства решили не сдаваться. На следующий день они подкрались к охотникам и в течение нескольких часов караулили народного избранника. На этот раз рейд был успешным – всех застали с поличным. В ходе рейда были составлены административные протоколы, изъяты три единицы оружия.
Ранее сообщалось про депутата и адвоката, которых задержали за браконьерство в заповеднике "Земля леопарда".
Комментарии
А что ФИО депутата не пишите? Чтоб с рук ему сошло легче?
Отмажется... Скажет, что это не он и все обознались, а потом прикроется депутатской неприкосновенностью. Неприкосновенность им и нужна для проворачивания темных делишек!
Это царьки. Ради личной наживы и вседозволенности и лезут в чиновники и депутаты.
Черни нельзя охотиться, а им все можно.
Просим озвучить ФИО слуги народа! Страна должна знать своих "героев"!
Вот это охота на депутата я понимаю, вы представляете какой кайф поймать не утку а депутата. Предлагаю новое развлечение, ну естественно не за бесплатно. Организовывать охоту на депутатов охотящихся на охоте! Звучит? это вам не дедку забрать с валежником, тут и адреналин и опасность. Ведь депутат то шустрый, убегает быстро, а если учесть что среди них есть судимые то можно предположить что будет отстреливаться! Как оно?!
Читал и ржал! Автор-сказочник прям! Народ не смешите. Отказались предъявлять документы, скрылся на машине, не смогли поймать даже с помощью ГИБДД. Тем не менее, "преступники" остались до следующего дня и продолжили охотиться как ни в чём ни бывало, да и беглец вернулся. Они там что, все бухие были, включая проверяющих? Или автор бухой писал?
Это ж что за депутат, если он даже на уток разрешение взять не может. Стоит оно 650 руб. Но видимо важный, раз пасли. Но видимо туп, если зная что пасут продолжил
гость, так депутаты так себя и ведут. Нагло и бессовестно. Так что вполне правдоподобно.
10.09.2019 16:27
Кот.Без сапог.
Это ж что за депутат, если он даже на уток разрешение взять не может. Стоит оно 650 руб.
Вы не в теме 650 стоит путёвка в ОДОУ (Общедоступные охотугодья), а в остальные места - от 2000 рублей.
16:04, тут к гадалке не ходи - едрос!
Да был бы депутат, а то просто депутатишка районный, даже не краевой. На соседнем ресурсе есть его ФИО и все остальные регалии.
10.09.2019 17:33
- гость -
Да был бы депутат, а то просто депутатишка районный, даже не краевой. На соседнем ресурсе есть его ФИО и все остальные регалии.
Писюки любят громкие названия своих сенсаций. Так и здесь, центральное слово - ДЕПУТАТ! А чьих он и откуда - не важно...да, и про уток, которые скрывались вместе с депутатом - тоже ржач!
10.09.2019 17:42
гость
Согласен. Скоро
депутатастаршего по улице/ по подъезду обсуждать будем как великую фигуру.