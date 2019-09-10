Дороги под Барнаулом перекроют утром и вечером 11 сентября из-за военных колонн

Движение военных колонн под Барнаулом станет причиной перекрытия автомобильных дорог в среду, 11 сентября, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.
С 06:00 до 09:00 ограничат движение на автодороге н.п. Сибирский – а/д Р-256 – н.п. Озерки – а/д Первомайское – Новокраюшкино – н.п. Сибирский.
С 19:00 до 22:00 ограничат движение на автодороге н.п. Контошино – а/д Р-256 – 257-й км автодороги Р-256.
С 19:00 до 22:00 ограничат движение на автодороге н.п. Озеро Красилово – н.п. Контошино – полевой район (н.п. Контошино).
С 19:00 до 22:00 ограничат движение на 267-м км автодороги Р-256 – а/д Р-256 – 258-й км автодороги Р-256.
Комментарии
вот обязательно нада людям когда на работу с работы ехать перекрыть, ночью то никак нельзя, или ночью мажоры с кабаков по домам разъежаются им мешать никак нельзя?!