"Ласка" купила "ласкомобиль" и предлагает всем подумать над его раскраской

Автомобиль, который необоходимо ярко перекрасить / Фото: приют "Ласка"

Барнаульский приют для животных "Ласка" приобрел автомобиль, средства на который собирали с января этого года, сообщили в организации.

"В рамках проекта "Ласкомобиль" было собрано 353 тысячи 855 рублей на приобретение автомобиля для приюта, оборудование его для перевозки животных и оформление яркой аэрографией", – рассказали в "Ласке".

Правда, на руки получили только 330 тыс. рублей. Деньги собирали на краудфандинговой площадке Planeta.ru, поэтому часть средств забраны в качестве процента за услуги.

"Продолжительное время искали подходящий автомобиль. Подобрали соответствующий всем требованиям. Микроавтобус Toyota Lite Ace", – сообщили в приюте.

Правда, уложиться в 330 тысяч не получилось, продавец скинул цену с 380 до 350 тыс. рублей.

Теперь предстоит незначительный ремонт и подготовка к зиме, оборудование клетками и покраска.

"Ласкомобиль" планируется украсить привлекательной аэрографией с животными, выполнить которую на благотворительной основе согласилась известная в городе студия "Хамелеон Арт". "Ласка" приглашает всех желающих принять участие в подборе эскизов будущего рисунка. Предлагаемые картинки можно выслать на почту laska@priuti.ru либо в сообщениях администраторам социальных сетей приюта (Instagram, "ВКонтакте" и "Одноклассники"). Эскизы принимаются до 20 сентября. Выбранный рисунок будет изображен на микроавтобусе.

В конце января сообщалось, что приют для животных просит барнаульцев скинуться на "ласкомобиль".