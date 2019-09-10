"Повезло Самаре": Шнуров посвятил стих "в зюзю пьяному" Билану

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихотворной форме прокомментировал инцидент с популярным исполнителем Димой Биланом, которому пришлось извиняться из-за того, что выступал перед публикой в состоянии опьянения.
"Дмитрий брось, наплюй, да лан.
Повезло Самаре разом,
Наблюдать, как Д. Билан,
В зюзю пьяный вертит тазом.
Пусть заходятся от злобы,
Комментарии жуя.
Выступил бы трезвым, что бы
Написали? (цензура)!
За тебя Гном Гномыч топит,
Не последний парень в шоу!
Да и так ты, Дима, в топе
Яндекса, что хорошо".
Напомним, ранее в интернете появилась петиция, в которой оскорбленные жители Самары потребовали извинений за "неадекватное" состояние выступавшего перед ними Билана.
Артист не стал отрицать, что был нетрезв. На следующий день после концерта он записал видеообращение к самарцам, извинившись за свой поступок.
Он признался, что пил перед выходом на сцену коньяк, не рассчитав дозу. Билан пообещал загладить свою вину с помощью бесплатного концерта. Также он собрался подарить Самаре детскую площадку и оборудование для лечения детей.
Отметим, что Сергей Шнуров регулярно радует своих поклонников стихами на злободневные темы. Так, в июле он в стихотворной форме высмеял решение властей не тушить почти 1,5 млн гектаров леса в труднодоступной местности.
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