"Меня подставили": Гуф извинился за клип с Тимати про Москву

Рэп-исполнитель Гуф на своей странице в Instagram выпустил видеообращение, в котором извинился перед россиянами за совместный клип с Тимати про Москву, который вышел как раз в канун выборов в Мосгордуму.
Видео получило крайне негативную оценку пользователей YouTube, в кратчайшие сроки заработав 1,4 млн дислайков, что для российского сегмента видеохостинга – абсолютный рекорд. Многие усмотрели в нем политическую подоплеку и обвиняли исполнителей в том, что их "купили".
Гуф подчеркнул, что не получил за ролик ни копейки и даже не знал, что в столице пройдут выборы.
"Я реально извиняюсь перед вами и очень горд за ту молодежь, которая у нас есть, разбирается в политике и ищет какое-то светлое будущее – я просто не в курсе, живу и радуюсь жизни сегодня", – заявил артист.
По его словам, он просто хотел поздравить Москву с праздником.
"Я вписался за это на полном энтузиазме. Мне сказали, что надо поздравить город с его днем, потому что мы москвичи, и это было бы неплохо", – рассказал рэпер.
Он уточнил, что он и раньше сочинил много песен про Москву, в том числе упоминая фамилии мэров, потому что любит этот город.
"Меня подставили", – заключил музыкант, подчеркнув, что он продолжит исполнять песни о столице России, но уже без Тимати.
Ранее заявление по поводу критики клипа сделал и сам Тимати. Он пообещал, что удалит его, чтобы не накалять обстановку.
Комментарии
Современный Пушкин "Я реально" "Я вписался" ....Ну а что такой персонаж должен был внести в культуру? Да и вообще его надо понять потому что он живет и радуется сегодняшним днем.
Скоро на всех киселёво-пометных ТВ зачарованые будут то же самое верещять!