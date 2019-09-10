"Меня подставили": Гуф извинился за клип с Тимати про Москву

Рэп-исполнитель Гуф на своей странице в Instagram выпустил видеообращение, в котором извинился перед россиянами за совместный клип с Тимати про Москву, который вышел как раз в канун выборов в Мосгордуму.

Видео получило крайне негативную оценку пользователей YouTube, в кратчайшие сроки заработав 1,4 млн дислайков, что для российского сегмента видеохостинга – абсолютный рекорд. Многие усмотрели в нем политическую подоплеку и обвиняли исполнителей в том, что их "купили".

Гуф подчеркнул, что не получил за ролик ни копейки и даже не знал, что в столице пройдут выборы.

"Я реально извиняюсь перед вами и очень горд за ту молодежь, которая у нас есть, разбирается в политике и ищет какое-то светлое будущее – я просто не в курсе, живу и радуюсь жизни сегодня", – заявил артист.

По его словам, он просто хотел поздравить Москву с праздником.

"Я вписался за это на полном энтузиазме. Мне сказали, что надо поздравить город с его днем, потому что мы москвичи, и это было бы неплохо", – рассказал рэпер.

Он уточнил, что он и раньше сочинил много песен про Москву, в том числе упоминая фамилии мэров, потому что любит этот город.

"Меня подставили", – заключил музыкант, подчеркнув, что он продолжит исполнять песни о столице России, но уже без Тимати.

Ранее заявление по поводу критики клипа сделал и сам Тимати. Он пообещал, что удалит его, чтобы не накалять обстановку.