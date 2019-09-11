"Город. Слушай!". История шестая. Гостиница "Алтай"

Скачать эпизод 6 гостиница "Алтай"

Четырехэтажная гостиница "Алтай" на 217 человек напоминает самые известные отели мира из кино. За счет выбранного для интерьера красного цвета и широкой лестницы можно узнать "Оверлук" из "Сияния" Стэнли Кубрика и "Гранд Будапешт" Уэса Андерсона. В номерах отеля жили многие знаменитости, приезжавшие в Барнаул. Здесь поили коньяком Эльдара Рязанова, проводили кастинг в новую сказку Александра Роу, а известный гипнотизер Вольф Мессинг готовился передавать мысли на расстоянии. Надевайте наушники и слушайте историю про однажды в Барнауле.

Смотрите карту аудиопутешествия по городу и слушайте другие истории о Барнауле ежедневно с 11:00 на портале Amic.ru. Полная версия проекта в ближайшее время также будет доступна на сайте izi.travel – площадке, объединяющей создателей мультимедийных гидов со всего мира и миллионы путешественников.