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Барнаульские дорожники срезали новый асфальт из-за недочетов

, ИА "Амител"
Покрытие проезжей части получилось недостаточно ровным
Фото: 1tulatv.ru

Фото: 1tulatv.ru

Дорожников заставили устранить недостатки в ремонте дороги на улице Аванесова, где асфальт вскрывали для замены сетей водоснабжения, сообщают "Вести-Алтай".

Новый асфальт не соответствовал требованиям по ровности покрытия. Об этом подрядчиков оповестили по результатам проверки мобильной лаборатории.

Для того чтобы исправить выявленные недочеты, потребовалось снимать верхний слой нового асфальта и заново укладывать его.

"На стыках с колодцами, на стыках между картами асфальтобетона, на примыканиях не должно быть скачков и перепадов, – уточнил председатель комитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи администрации Барнаула Антон Шеломенцев. – Может быть, они для автомобилистов не заметны, но это определяется специализированной лабораторией".

По его словам, все работы планируется завершить до конца недели. Если они пройдут повторную проверку качества, то вскоре автомобилистам не придется стоять в километровых пробках из-за закрытого участка.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

10.09.2019 16:37
- гость -

И на Малахова напротив втб, пусть восстановит водоканал, было идеально ровно, теперь впадина.

10.09.2019 16:43
гость

Отлично, бабки распилили.

10.09.2019 17:22
- гость -

Отлично, бабки распилили.

Сами то поняли что написали? Или кроме этого мыслей нет? Читайте побольше, меньше в инете сидите, может развитие и придет потихонечку)))

10.09.2019 17:32
- гость -

Соц Чкалова проверьте, если ехать по Чкалова...

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