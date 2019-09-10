Барнаульские дорожники срезали новый асфальт из-за недочетов

Дорожников заставили устранить недостатки в ремонте дороги на улице Аванесова, где асфальт вскрывали для замены сетей водоснабжения, сообщают "Вести-Алтай".

Новый асфальт не соответствовал требованиям по ровности покрытия. Об этом подрядчиков оповестили по результатам проверки мобильной лаборатории.

Для того чтобы исправить выявленные недочеты, потребовалось снимать верхний слой нового асфальта и заново укладывать его.

"На стыках с колодцами, на стыках между картами асфальтобетона, на примыканиях не должно быть скачков и перепадов, – уточнил председатель комитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи администрации Барнаула Антон Шеломенцев. – Может быть, они для автомобилистов не заметны, но это определяется специализированной лабораторией".

По его словам, все работы планируется завершить до конца недели. Если они пройдут повторную проверку качества, то вскоре автомобилистам не придется стоять в километровых пробках из-за закрытого участка.