14 сентября 2019 года в Новоалтайске состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж "Галамарт". Посетителей ждут шок-цены на товары для дома и подарки, главные из которых – сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей! Адрес магазина: г. Новоалтайск, ул. Деповская, 17, ТЦ "Альфа", 2 этаж.

После рабочей недели лучший отдых – это шопинг, особенно если он не бьет по карману! Так, только 14 сентября светодиодная лампа будет стоить всего 19 рублей, швабра или 3 кг стирального порошка BiMAX* – 99 рублей, электрический чайник – 199 рублей, а сушилка для белья – 249 рублей.

За каждые потраченные 500 рублей можно будет получить скидочную карту на 15% – ей можно будет воспользоваться с 16 по 30 сентября текущего года.

Также в этот день в магазине пройдет презентация бытовой техники LEBEN* – можно будет узнать все подробности о продукции у консультантов.

В 19:00 у гостей мероприятия будет шанс получить отличные подарки: набор столовой посуды, дрель-шуруповерт, погружной блендер… А главными презентами станут сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей.

В "Галамарте" вы найдете более 7 000 товаров для дома и кухни – инструменты, технику, посуду, игрушки и многое другое. Все необходимое – в одном месте и по приятным ценам! Кроме того, здесь регулярно действуют акции, скидки и распродажи.

Адрес магазина: г. Новоалтайск, ул. Деповская, 17, ТЦ "Альфа", 2 этаж.

Часы работы: 10:00-21:00

Праздничное открытие: 14 сентября 2019 года с 10:00 до 19:00

Сайт www.galamart.ru

*БиМАКС, Либен – прим. ред.