Вторник, 10 Сентябрь, 18:33

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,44
€ 72,3
Обь
114см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2019Город. Слушай!День города Барнаула
Новости

Россиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению

, ИА "Амител"
Его можно будет показывать в качестве подтверждения своего возраста
Фото: avatars.mds.yandex.net

Фото: avatars.mds.yandex.net

Тестировать электронные паспорта начнут в Москве уже в 2020 году, рассказал в интервью "Известиям" вице-премьер Максим Акимов.

По его словам, эксперимент изначально планируется распространить на услуги, где юридически значимые трансакции отсутствуют.

"Например, при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение, – уточнил Акимов. – Мы поймем уровень попыток совершения мошенничества с использованием приложения, оценим его взламываемость".

По его словам, приложение будет совместимо с наиболее популярными операционными системами iOS и Android, а также российской "Авророй".

Прежде чем использовать его, потребуется подтвердить свою личность и синхронизировать приложение со своим аккаунтом на портале госуслуг.

Напомним, жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей с 1 ноября позволят оформлять ДТП с помощью смартфона.

Они включены в пилотное тестирование мобильного приложения "Помощник ОСАГО", с помощью которого участники аварии смогут задокументировать происшествие по европротоколу без участия ГИБДД.

Программа должна быть интегрирована с пользовательскими данными Единой системы интеграции и аутентификации на Госуслугах, то есть оба участника происшествия должны быть зарегистрированы на портале.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
17:59
Седокова снялась для журнала Playboy и призвала всех делать так же 0
17:33
Сибирские ученые создали "микропылесос" для очистки от наночастиц 1
17:26
Более 1300 алтайских семей получают материнский капитал наличными 0
17:17
Чем новый iPhone 11 будет отличаться от прежних и сколько он будет стоить в России 2
16:55
Россиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению 0
16:42
"Ласка" купила "ласкомобиль" и предлагает всем подумать над его раскраской 1
16:22
Барнаульца будут судить за гибель дочери, упавшей в автомобиле с обрыва 0
16:14
Барнаульские дорожники срезали новый асфальт из-за недочетов 4
15:59
Дороги под Барнаулом перекроют утром и вечером 11 сентября из-за военных колонн 1
15:45
ВТБ внедрил универсальную линейку пакетов РКО для предпринимателей 0
15:36
За алтайским депутатом наблюдали из кустов, чтобы доказать его браконьерство 13
15:30
14 сентября в Барнауле пройдут первые осенние социальные ярмарки 0
15:15
Кешбэк до 15 000 рублей в месяц: Альфа-Банк запускает новую карту для бизнеса 0
14:58
"Меня подставили": Гуф извинился за клип с Тимати про Москву 7
14:36
Барнаульцы стали чаще отказываться от черных зарплат 7
14:19
"Повезло Самаре": Шнуров посвятил стих "в зюзю пьяному" Билану 1
13:58
"Я оплошал": Билан попросил прощения за пьяный концерт в Самаре 8
13:49
Музей Германа Титова пополнится макетом МКС в день рождения космонавта 11 сентября 0
13:26
"Динамо-Барнаул" упустило победу на последних минутах в Новосибирске 1
13:18
Неизвестный радиосигнал из космоса зафиксировали китайские астрономы 5
12:55
Названа самая успешная премьера российского сериала на ТВ 2019 года 4
12:44
Барнаульские застройщики включали в договоры с дольщиками шесть незаконных требований 0
12:29
Треть россиян продолжает работать во время отпуска 3
12:15
Промоакция на отлично: как грамотно подобрать персонал для рекламной кампании 3
12:09
Фильм Шукшина "Калина красная" отреставрировали и выпустят в прокат 0
11:59
Количество фальшивых купюр выросло в Алтайском крае более чем в два раза 9
11:45
Эффективная реклама в интернете: 5 главных ошибок 0
11:32
Ученика "выгоняют" из школы из-за пучка волос на голове как у Златана Ибрагимовича 142
11:21
Опубликован второй трейлер черно-белого фильма ужасов "Маяк" 0
11:02
"Город. Слушай!". Аудиогид по Барнаулу 11
11:00
"Город. Слушай!". История пятая. Голубая дама 6
10:59
Участок под гигантский ТРК стоимостью 1,9 млрд рублей выставили на аукцион в Барнауле 14
10:48
Школьник из Барнаула стал лучшим юным пилотом квадрокоптера в России 7
10:35
Красноярец без удостоверения пилота прилетел на фестиваль на "неизвестном" самолете 1
10:31
Добрый заезд: в Барнауле состоится благотворительный велопробег 0
10:19
Жителей Алтайского края предупреждают о заморозках 0
10:07
Минимальную цену на сигареты хотят установить в России 8
09:59
Таможенник из Барнаула, ускорявший оформление авто из Киргизии, получил условный срок 6
09:31
Семь театров на одной сцене: афиша фестиваля спектаклей по произведениям Шукшина 0
09:23
"Вел себя неадекватно": концерт Билана в Самаре сочли оскорбительным 0
09:02
Чтобы кожа сияла. Основные правила осеннего ухода за лицом 0
08:54
"Удаляю видео": Тимати ответил на 1,4 млн дислайков клипа с Гуфом 20
08:32
В Барнауле вдвое вырос спрос на детские смарт-часы 3
08:16
От ожогов умер шестилетний ребенок, спасавший дедушку в пожаре 0
08:02
На избирательных участках в Алтайском крае не выявили нарушений 3
07:46
Хулиган Гай Ричи: ТОП-5 лучших фильмов мастера криминальной комедии 0
07:24
Ребенок в ужасе от школы. Как ему помочь справиться со стрессом 5
07:11
Ирина Ортман поделилась фотографиями с концерта на юбилее Бийска 5
07:02
Застройщики подняли цены: реально ли в Барнауле купить квартиру по прежней стоимости 0
06:49
Проблемные иностранцы. Кому в Барнауле квартиру сдавать хорошо 2
06:21
Узнай себя утром: подборка очаровательных сонных котов 1
06:04
Гроза и град. Какой будет погода в Алтайском крае 10 сентября 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.