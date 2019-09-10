Россиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению

Тестировать электронные паспорта начнут в Москве уже в 2020 году, рассказал в интервью "Известиям" вице-премьер Максим Акимов.

По его словам, эксперимент изначально планируется распространить на услуги, где юридически значимые трансакции отсутствуют.

"Например, при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение, – уточнил Акимов. – Мы поймем уровень попыток совершения мошенничества с использованием приложения, оценим его взламываемость".

По его словам, приложение будет совместимо с наиболее популярными операционными системами iOS и Android, а также российской "Авророй".

Прежде чем использовать его, потребуется подтвердить свою личность и синхронизировать приложение со своим аккаунтом на портале госуслуг.

Напомним, жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей с 1 ноября позволят оформлять ДТП с помощью смартфона.

Они включены в пилотное тестирование мобильного приложения "Помощник ОСАГО", с помощью которого участники аварии смогут задокументировать происшествие по европротоколу без участия ГИБДД.

Программа должна быть интегрирована с пользовательскими данными Единой системы интеграции и аутентификации на Госуслугах, то есть оба участника происшествия должны быть зарегистрированы на портале.