Сибирские ученые создали "микропылесос" для очистки от наночастиц

Ученые Томского политехнического университета с коллегами из Китая и Израиля разработали концепцию фотонного "микропылесоса", сообщает пресс-служба вуза.

Он работает по принципу традиционного пылесоса, только в отличие от него втягивает в себя наночастицы.

Само устройство представляет собой микрочастицу из диэлектрика, в которой создают углубление либо сквозное отверстие. В момент оптического излучения она втягивает в себя окружающие наночастицы. Чем глубже отверстие, тем больше "микропылесос" способен втянуть.

Авторы проекта прогнозируют, что использование специальных чипов, работающих по этому принципу, поможет проводить высокоточные медико-биологические исследования. За счет очищения от наночастиц пространства минимизируется внешнее влияние на результаты.