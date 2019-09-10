"Буду бить за все": опубликована переписка убитого Хачатуряна с одной из его дочерей

Адвокат Алексей Паршин опубликовал в своем Facebook фрагменты переписки убитого дочерьми Михаила Хачатуряна со средней дочерью Ангелиной.

"Очередные новости по делу сестер Хачатурян. Мы продолжаем знакомиться с материалами дела. Ниже переписка с телефона и расшифровка голосовых сообщений Михаила Хачатуряна, которые он посылал своей дочери Ангелине. Я оставлю это без комментариев. Выводы делайте сами", — написал Паршин.

Ранее замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева сообщила, что дело сестер близится к завершению очередного этапа: стороны заканчивают знакомиться с материалами. На днях будет принято решение о будущем девушек. Или уголовное дело пойдет в суд, или его переквалифицируют со статьи "Убийство" в "Превышение самообороны", или его и вовсе закроют.

Напомним, история сестер Кристины, Ангелины и Марии получила особый резонанс не столько из-за убийства отца, сколько из-за разницы взглядов на одно и тоже событие со стороны защиты и обвинения. Родные Хачатуряна заявляют, что он был верующим человеком, не способным на аморальные поступки. Родные сестер по линии матери утверждают, что мужчина был садистом и насильником. Причем у каждой стороны есть свои подтверждения их позиции.

14 июня 2019 года Ангелине, Кристине и Марии выдвинули окончательное обвинение — "Убийство группой лиц по предварительному сговору", что предполагает от 8 до 20 лет. Мотивом следствие назвало "противоправные насильственные действия со стороны отца": экспертизы подтвердили факт психологического и сексуального насилия. В поддержку девушек выступили многие общественные и культурные деятели, в том числе и зарубежные. Внимание к процессу было вызвано его правовой значимостью — дело сестер может стать прецедентом, расширяющим понятие "необходимая самооборона". В сентябре 2018 года суд изменил меру пресечения, освободив обвиняемых из-под стражи. Девушкам было запрещено использовать телефоны, интернет, общаться между собой, покидать ночью места временного проживания, а также контактировать со свидетелями и СМИ. Сейчас дело подходит к судебному разбирательству. Напомним, история началась вечером 27 июля 2018 года, когда в одном из домов Москвы было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с 36 колото-резаными ранениями. Были задержаны три его дочери: 19-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария. В день смерти Михаил вернулся после лечения в психоневрологическом центре и наказал девушек за перерасход по банковской карте и "грязь в квартире". Он вызывал их по очереди и распылял каждой в лицо газ из перцового баллончика. Вечером, когда он заснул в кресле, сестры напали, нанося удары охотничьим ножом и молотком. После они попытались инсценировать нападение отца: нанесли себе ножевые ранения, вызвали полицию и скорую. Вскоре после их задержания в СМИ появились аудиозаписи угроз Хачатуряна в адрес дочерей. Также была опубликована переписка сестер с подругами, в которых они рассказывали о насилии. Появилась информация и о возможных сексуальных домогательствах отца к дочерям.