Седокова снялась для журнала Playboy и призвала всех делать так же

36-летняя певица Анна Седокова поделилась с подписчиками в Instagram, что снялась для мужского журнала Playboy. Певица призналась, что такие фотосессии придают ей уверенности в себе, как в женщине.

"Ты не можешь быть удовлетворённой собой, если осуждаешь проявление сексуальности у себя и других", — подчеркнула Седокова.

Она обратила внимание, что с возрастом ощущает себя даже еще более привлекательной. И смотря на результаты фотосессии чувствует, что стала еще красивее, чем раньше.

"За 13 лет это уже третья моя обложка, и мне кажется, что она получилась самой лучшей, — рассказала поп-исполнительница. — Женственность, как опыт, раскрывается и нарастает с каждым годом. Как вкус у хорошего дорогого вина".

Она призвала и других россиянок последовать своему примеру. Причем, не обязательно выставлять эти снимки на всеобщее обозрение. Можно просто хранить их где-нибудь в укромном месте, считает Седокова.

"И когда ты почувствуешь себя некрасивой, неженственной — ты достанешь их и увидишь, как ты прекрасна и какой ты можешь быть", — утверждает певица.

Стоит отметить, что Анна Седокова часто делится размышлениями о смысле жизни, счастье и любви на своем аккаунте в Instagram, щедро дополняя свои мысли красивыми селфи в бикини.