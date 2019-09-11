Среда, 11 Сентябрь, 16:24

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,44
€ 72,3
Обь
105см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2019Город. Слушай!День города Барнаула
Новости

Губернатор Томенко представит Алтай перед Всемирной туристической организацией

, ИА "Амител"
Презентация потенциала региона пройдет в Санкт-Петербурге на сессии Генеральной Ассамблеи

Алтайская делегация на сессии Всемирной туристической организации / Фото: Алексей Спесивцев / altairegion22.ru/

Делегация Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко примет участие в 23-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО), которая стартовала в Санкт-Петербурге в среду, 11 сентября.

На тревел-форум SaintPetersburg Travel Hub регион продемонстрирует мировому сообществу свой уникальный туристический потенциал, культурные и гастрономические особенности, которые привлекают путешественников. Экспозиция будет представлена в Пассаже Конгрессно-выставочного центра "ЭкспоФорум" в составе объединенного стенда регионов России.

Кроме того, алтайская делегация примет участие в пленарном заседании Ассамблеи. О ситуации в туризме, тенденциях и проблемах расскажет генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили.

Есть в программе и блок медицинского и оздоровительного туризма, где представители региона также примут участие в обсуждении инноваций. Оздоровительный туризм – важное в регионе направление, в котором работает весь город-курорт Белокуриха. И на этот отдых есть спрос по всей России. Как сообщила на международном мероприятии глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, если в 2016 году медицинское обслуживание в стране получили 35 тысяч иностранных пациентов, то только в первой половине 2019 года – уже 530 тысяч.

Еще одно направление – гастрономический туризм. Тут Алтаю тоже есть что показать и есть чем гордится. В регионе ежегодно проходят несколько крупных фестивалей: Дни сыра, День мясного гурмана, Алтай-Фест, День вареника и другие.

В рамках сессии власти Алтайского края подпишут меморандум с автономной некоммерческой организацией "АгроЭкоТуризм" по включению региона в федеральный проект "Гастрономическая карта России". Край уже готовится представить продуктовые бренды на презентации Taste of Russia.

Всего за три дня сессии на ее площадках пройдет более 16 разноформатных мероприятий. Это пленарные заседания, форумы и сессии. Участие в мероприятии принимают более тысячи человек из 130 стран мира. Россию представляют 32 региона.

Всемирная туристская организация объединяет 158 стран-участниц. Главная задача сессии – обсудить глобальные проблемы и задачи туристической отрасли. Проходит такое мероприятие раз в два года, Россия в нем участвует впервые. И очень важно, что пригласили на него не только морские курорты, но и далекие от столицы, перспективные регионы, как Алтай.

Регион не первый год занимается продвижением этой отрасли. Представители сферы ежегодно выезжают на российские и иностранные форумы и презентации. Этой теме было посвящено выездное совещание комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, которое прошло в Белокурихе 10 июня 2019 года.

Тогда губернатор Виктор Томенко передал федеральным коллегам предложения региона по развитию отечественного туризма в целом и Алтайского края в частности. Все же очень многое зависит от общей ситуации в стране.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

11.09.2019 14:06
- гость -

А Томенко не подскажет, что это Камазы по улице Ленской с глиной мотаются? Он же обещал, что никакого строительства в парке Изумрудном не будет.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
16:10
Завод "Русская кожа" откроется в Алтайском крае в октябре 1
15:59
В заросшем деревьями купеческом доме предлагают сделать барнаульское "Зарядье" 1
15:53
Умер ученый, благодаря которому состоялся полет Юрия Гагарина в космос 0
15:38
Частная охрана не пускает бийского фермера на сбор урожая 3
15:33
Сибирский полицейский на вокзале сделал предложение своей девушке. Видео 0
15:23
Контрактная система. Чем отличаются законы о госзакупках и для кого они предназначены 0
15:06
Алтайский пловец установил мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем 0
14:59
Сибирячка купила в магазине колбасу с обручальным кольцом внутри 13
14:49
Соцсети: 4 автовладельца получили штрафы из-за сломанного светофора в Барнауле 3
14:45
100 ученых из 9 стран мира съедутся в АлтГУ на открытие I алтаистического форума 0
14:22
Пока барнаульцы жалуются на дожди, в Норильск пришла зима 2
14:14
Жительницу Камчатки, утопившую своих детей, заключили под стражу 1
14:08
Apple показала новые iPhone: чем они круты и когда их можно будет купить в Барнауле 4
14:02
Губернатор Томенко представит Алтай перед Всемирной туристической организацией 1
13:42
Лес внутри: фотограф показал, как зарастает историческая усадьба в центре Барнаула 9
13:33
Расширение объездной в районе улицы Кутузова в Барнауле начнется через несколько дней 7
13:23
В заброшенной башне "Бутырки" нашли заключенных 0
13:14
Опасный Головосек. Почему в этот день нельзя брать в руки нож 2
13:01
Алтайский ПФР на прямой линии расскажет о маткапитале, льготниках и пенсионерах 0
12:52
Пациента, у которого 25 минут не билось сердце, реанимировали на Сахалине 0
12:31
Томенко просят проверить снос школы и передачу земли под коттеджи в Барнауле 6
12:20
Самолет, вылетевший из Екатеринбурга в Китай, совершил экстренную посадку 7
12:09
Ребенок погиб по вине нетрезвого водителя в Алтайском крае 1
11:49
Жительница Барнаула получит 115 тыс. рублей за травму ноги на городском вокзале 0
11:39
Путин назначил экс-руководителя алтайского СК главой хабаровского ведомства 4
11:20
В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть перед приготовлением 7
11:15
"Город. Слушай!". Аудиогид по Барнаулу 12
11:11
Первый после Гагарина: фото из жизни Германа Титова 0
11:00
"Город. Слушай!". История шестая. Гостиница "Алтай" 2
10:51
"Черных" лесорубов, рубивших дрова для отопления своих избушек, поймали на Алтае 38
10:48
Жителя Заринска осудят за изнасилование восьмилетней школьницы спустя 15 лет 7
10:25
Законопроект о продаже алкоголя с 21 года одобрен большинством федеральных ведомств 10
10:09
Барнаулец решил купить у мошенника колеса и лишился 42 тыс. рублей 3
09:54
Около 90 россиян погибло в Турции с начала туристического сезона 11
09:48
Юрий Дудь в третий раз стал "Человеком года" по версии журнала GQ 35
09:26
Авария на перекрестке в Барнауле усложнила движение всех видов транспорта 12
09:01
Заключенный напал на сотрудника СИЗО в Бийске во время прогулки 2
08:46
Россиянам хотят дать новый праздничный выходной 11
08:32
Чайник за 199 рублей: распродажа на праздничном открытии "Галамарта" в Новоалтайске 4
08:18
Жительница Алтайского края купила рыбу у незнакомца и оказалась на скамье подсудимых 40
08:01
Кусок, которому рот не радуется. Почему МРСК не берет бесхозные сети на Алтае 32
07:53
Протоиерей Смирнов осудил преподавание теории Дарвина в школах 49
07:31
ВТБ размещает инвестиционные облигации на ключевую ставку Банка России 1
07:25
Как водка влияет на организм человека: инфографика 10
07:22
Компания Apple презентовала iPhone 11 1
07:10
Трагедия 11 сентября: хроника событий 30
06:57
Два уровня, шесть комнат и фонтан. Элитную квартиру продают в центре Барнаула 7
06:21
18 лет трагедии 9/11: фото крупнейшей террористической атаки в истории 9
06:01
Лес не ворован, рубка законна. Власти проверили штабеля березы под Косихой 11
23:43
Выплаты за первого ребенка получают почти 8 тысяч матерей в Алтайском крае 3

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.