Губернатор Томенко представит Алтай перед Всемирной туристической организацией

Алтайская делегация на сессии Всемирной туристической организации / Фото: Алексей Спесивцев / altairegion22.ru/

Делегация Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко примет участие в 23-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО), которая стартовала в Санкт-Петербурге в среду, 11 сентября.

На тревел-форум SaintPetersburg Travel Hub регион продемонстрирует мировому сообществу свой уникальный туристический потенциал, культурные и гастрономические особенности, которые привлекают путешественников. Экспозиция будет представлена в Пассаже Конгрессно-выставочного центра "ЭкспоФорум" в составе объединенного стенда регионов России.

Кроме того, алтайская делегация примет участие в пленарном заседании Ассамблеи. О ситуации в туризме, тенденциях и проблемах расскажет генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили.

Есть в программе и блок медицинского и оздоровительного туризма, где представители региона также примут участие в обсуждении инноваций. Оздоровительный туризм – важное в регионе направление, в котором работает весь город-курорт Белокуриха. И на этот отдых есть спрос по всей России. Как сообщила на международном мероприятии глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, если в 2016 году медицинское обслуживание в стране получили 35 тысяч иностранных пациентов, то только в первой половине 2019 года – уже 530 тысяч.

Еще одно направление – гастрономический туризм. Тут Алтаю тоже есть что показать и есть чем гордится. В регионе ежегодно проходят несколько крупных фестивалей: Дни сыра, День мясного гурмана, Алтай-Фест, День вареника и другие.

В рамках сессии власти Алтайского края подпишут меморандум с автономной некоммерческой организацией "АгроЭкоТуризм" по включению региона в федеральный проект "Гастрономическая карта России". Край уже готовится представить продуктовые бренды на презентации Taste of Russia.

Всего за три дня сессии на ее площадках пройдет более 16 разноформатных мероприятий. Это пленарные заседания, форумы и сессии. Участие в мероприятии принимают более тысячи человек из 130 стран мира. Россию представляют 32 региона.

Всемирная туристская организация объединяет 158 стран-участниц. Главная задача сессии – обсудить глобальные проблемы и задачи туристической отрасли. Проходит такое мероприятие раз в два года, Россия в нем участвует впервые. И очень важно, что пригласили на него не только морские курорты, но и далекие от столицы, перспективные регионы, как Алтай.

Регион не первый год занимается продвижением этой отрасли. Представители сферы ежегодно выезжают на российские и иностранные форумы и презентации. Этой теме было посвящено выездное совещание комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, которое прошло в Белокурихе 10 июня 2019 года.

Тогда губернатор Виктор Томенко передал федеральным коллегам предложения региона по развитию отечественного туризма в целом и Алтайского края в частности. Все же очень многое зависит от общей ситуации в стране.