13 сентября в Алтайском крае откроют энергоэффективный дом

Итальянская компания COGI при содействии АлтГТУ возвела энергоэффективный дом с использованием "сухих" технологий в особо холодных климатических условиях в селе Санниково Первомайского района.

Как сообщили в пресс-службе университета, его открытие состоится в пятницу, 13 сентября. Он будет использоваться в качестве аналитической лаборатории.

Здание оснащено всеми архитектурными и функциональными элементами и оборудовано рядом датчиков для сбора и передачи необходимых данных.

Все данные будут поступать в Университет Тренто. АлтГТУ также будет постоянно иметь доступ к результатам исследования, и участвовать в подготовке и распространении соответствующих научных публикаций.

COGI – металлообрабатывающее предприятие, специализирующееся на производстве холодногнутых стальных профилей, применяемых в "сухом" строительстве для возведения металлических каркасов.

Компания разработала и систематизировала конструктивную систему и произвела холодногнутые легкие стальные каркасные профили для создания высокоэффективных конструкций, соответствующих европейским стандартам.

Соглашение о сотрудничестве подписали ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков и руководитель итальянского предприятия COGI Марио Гуидотти.