Кофейню на "барнаульском разломе" пригрозили перенести на соседний участок

Владелец участка на месте бывшего "барнаульского разлома", на котором открыли кофейню "Черный квадрат", рассказал altapress.ru о своих действиях в случае, если суд примет решение о сносе строения.

"Инвесторы боятся, что власть найдет причину, чтобы снести здания, — заявил Алексей Аболымов. — Если суд примет такое решение, я устрою шоу: сниму полы в павильоне, подложу трубы под его каркас и перетащу на соседний участок, который также в моей собственности".

Он также заверил, что освободившийся участок займет выгребной ямой и шестью туалетами, с которыми, как он заметил, у города проблема.

Аболызов настаивает, что так как у сооружения нет фундамента, то оно не может считаться капитальным строением, а участок используется исключительно по назначению, следовательно, никакого дополнительного разрешения властей не требуется.

Кофейня, расположенная на месте бывшего "барнаульского разлома" (ул. Партизанская, 60), уже открылась и принимает посетителей, но с этим не собирается мириться мэрия, которая требует снести объект.

Власти настаивают, что кофейню построили здесь без разрешений и согласований. При этом, по версии собственника участка, он является временным, а по утверждению мэрии – капитальным.

Ранее скандальное сооружение решили продать за 20 млн рублей. Автор объявления заверял, что проект согласован со всеми компетентными органами.

Участки на ул. Партизанской, 60 и 62 известны тем, что в 2006 году двое бизнесменов возвели здесь элитный семиэтажный бизнес-центр. Однако, не успев достроить, поссорились и решили "распилить" его.

В итоге объект оказался разделенным пополам и получил название "барнаульский разлом". Затем этот раздвоенный недострой еще 10 лет уродовал главный проспект города.

В это время шла череда судебных тяжб, в которых собственники пытались справедливо поделить здание или завладеть половиной конкурента для завершения проекта.

Однако суд постановил снести бизнес-центр. С 2016 до 2019 год территория пустовала, а теперь оказалась в центре очередного скандала.