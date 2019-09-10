Рост цен на авиабилеты в 2019 году стал самым стремительным за 10 лет

С января по август 2019 года стоимость билетов на самолеты выросла на 24,1%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на сведения Росстата.

Это самый стремительный рост за последние 10 лет. Аналогичный рост стоимость за восемь месяцев был зафиксирован только в кризисном 2008 году. В последующие годы он варьировался от 2 до 19%.

В службе статистики уточнили, что цены на авиабилеты в августе всегда находятся на пике. Они растут вплоть до этого месяца, а затем начинают снижаться.

Например, в октябре перелет по РФ обойдется на 15–34% дешевле, чем в августе, а полет за границу — на 3–15%.

Ранее директор Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров спрогнозировал, что из-за растущих убытков авиаперевозчиков перелеты могут подорожать на 9-10%.

В ФАС такой прогноз назвали "шантажом пассажиров" и пообещали проверить действия АЭВТ на наличие сговора.