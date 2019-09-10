Алтайские гребцы выиграли три золотых медали на чемпионате России

Алтайские гребцы успешно выступают на чемпионате России по гребле, который стартовал в Краснодаре 5 сентября, сообщает "Алтайский спорт".

Наилучший результат продемонстрировал байдарочник Кирилл Ляпунов. Сначала он выиграл финальный заезд на дистанции 1000 метров, а затем завоевал серебро на двухсотметровке.

После этого в паре с другим представителем Алтайского края Владеном Ушаковым стали чемпионами в байдарке-двойке.

Еще одну золотую медаль региону принесла в женском одиночном каноэ на 200 метров Ирина Андреева. Она опередила ближайшую преследовательницу Дарью Харченко более чем на секунду.