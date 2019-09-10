Россиянка опознала и похоронила сына. Через полгода он вернулся живым

В апреле жительница Санкт-Петербурга опознала как своего сына тело погибшего мужчины и похоронила его, сообщает группа "Мэш на Мойке" в социальной сети "ВКонтакте".

Мужчина ушел из дома 12 марта и с тех пор его никто не видел. Все думали, что он мертв. Но 8 сентября он вернулся домой.

Петербуржец рассказал, что все это время жил на улице и размышлял о смысле жизни. Ночевал в парадных.

Теперь семье следует аннулировать свидетельство о смерти и восстановить документы горожанина, который последние месяцы числился умершим. Возвращение с "того света" – тоже хлопотное дело.