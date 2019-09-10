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"Побег из Шоушенка" впервые покажут в российских кинотеатрах

, ИА "Амител"
Фильм Фрэнка Дарабонта считается одним из шедевров мирового кинематографа
Фото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма

Знаменитую экранизацию повести Стивена Кинга "Побег из Шоушенка", снятую в 1994 году, впервые покажут в российских кинотеатрах, сообщает Meduza.

Прокатчик в лице компании "Иноекино" планирует показать шедевр Фрэнка Дарабонта в кинотеатрах свыше 100 городов России.

Начало проката запланировано на 24 октября. Дату его завершения не анонсируют.

Драма о жизни американской тюрьмы "Побег из Шоушенка" с Морганом Фриманом и Тимом Роббинсом в главных ролях до сих пор считается лучшим фильмом в истории кино по версии "Кинопоиска" и IMDb.

Она повествует о банкире, которого посадили в тюрьму, обвинив в убийстве жены и любовника. Кинокартина удостоилась семи номинаций на премию "Оскар".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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