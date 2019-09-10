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На видео попали столкновения ОМОНа и протестующих в Бурятии

, ИА "Амител"
Задержаны двое участников несанкционированного массового мероприятия

В интернете появились кадры столкновений ОМОНа и участников несанкционированной акции протеста людей, недовольных результатами выборов в Улан-Удэ.

На кадрах видно, как под скандирование толпой слова "позор" стражи правопорядка пробиваются к автомобилю, в котором находятся, предположительно, депутат народного Хурала республики Баир Цыренов и также кандидат в госсовет Тимур Нимаев, которые поддержали акции протеста.

Молодые люди в масках спортивного телосложения подключились к столпотворению и, судя по записи, их агрессия была направлена скорее на протестующих, чем на правоохранителей.

Согласно официальной информации ГУ МВД России по Республике Бурятия, задержаны два человека.

"Один из них привлекается к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 20.1 "Мелкое хулиганство", 20.2 "Нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" и 19.3 "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" КоАП РФ, второй – статьей "Нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" 20.2 КоАП РФ", — уточнили в пресс-службе ведомства.

По информации "ОВД-Инфо" этими двоими задержанными оказались как раз Баир Цыренов и Тимур Нимаев.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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