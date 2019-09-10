Выплаты за первого ребенка получают почти 8 тысяч матерей в Алтайском крае

Почти 8 тысяч жительниц Алтайского края получают ежемесячные выплаты в связи с рождением либо усыновлением первого ребенка, сообщает пресс-служба регионального правительства. В их числе две тысячи женщин, которые впервые стали матерями в 2019 году.

Финансовая мера поддержки в размере прожиточного минимума (9811 рублей) назначается в соответствии с нацпроектом "Демография". На нее могут претендовать семьи, где средний доход на одного человека не превышает 1,5 прожиточного минимума (около 15 тысяч рублей).

В 2019 году на национальный проект "Демография" в Алтайском крае потратят 4,8 млрд рублей. Из них 4,4 млрд рублей – из федерального бюджета.

За первые семь месяцев 2019 года уже израсходовано 38% от этой суммы, а именно 1,8 млрд рублей. Больше всего средств предусмотрено на поддержку многодетных семей и родителей, у которых появился первенец.

Наибольший объем средств тратится на так называемый "демографический пакет". Это финансовая поддержка семей при рождении детей. В этом году 7430 семей, где родился первый ребенок, получили 453,5 млн рублей в качестве ежемесячных выплат.

Также пособия получили 17525 семей, где родился третий или последующий ребенок. На их поддержку в 2019 году потратили 1073,4 млн рублей.