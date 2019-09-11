Компания Apple презентовала iPhone 11

Презентация новых продуктов проходила 10 сентября в Театре Стива Джобса в штаб-квартире компании в Калифорнии.

Компания представила новую линейку iPhone: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Смартфоны оснащены новой широкоугольной камерой с функцией ночной съемки без вспышки и возможностью снимать видео в формате 4K. У iPhone 11 две основные камеры, у моделей Pro их 3. Также модель Pro обладает усовершенствованными функциями редактирования видео, включая световой и цветовой баланс.

iPhone 11 обладает экраном диагональю 5,8 дюйма и может находиться под водой до 2,5 часа. Версии Pro и Pro Max имеют 6,5-дюймовый экран и могут находиться под водой до 30 минут. Смартфоны оснащены новым процессором Apple A 13.

Новый iPhone представлен в шести цветах: белый, черный, красный, зеленый, желтый и лавандовый.

Стоимость iPhone 11 составит 699 долларов, версии Pro – 999 долларов, а Pro Max можно будет приобрести за 1099 долларов.

Кроме того на презентации были представлены новое поколение часов Apple Watch, новый iPad, стриминговый сервис Apple TV+ и игровой сервис Apple Arcade.