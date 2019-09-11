Протоиерей Смирнов осудил преподавание теории Дарвина в школах

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов рассказал о своем отношении к теории Дарвина, сообщает РИА "Новости".

Священник выступил на конференции "Семья и семейные ценности традиционных религий России", которая прошла в Москве.

"Современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы – обезьяньи дети. Совершенно ненаучная теория, которая абсолютно не подтвердилась", – сказал протоиерей Димитрий Смирнов.

Представитель церкви уточнил, что выбор стоит такой: "либо принять библейское учение" о создании человека Богом, либо "продолжать валять дурака во всех гимназиях земного шара, что, собственно, современная наука и пытается сделать".

Смирнов отметил, что в рамках научной концепции семья рассматривается как институт, но "то, что создано самим Богом, это не институт, и семья – это не институт". По мнению протоиерея, институтами являются, например, прокуратура или армия, так как они созданы человеком.