Протоиерей Смирнов осудил преподавание теории Дарвина в школах

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов рассказал о своем отношении к теории Дарвина, сообщает РИА "Новости".
Священник выступил на конференции "Семья и семейные ценности традиционных религий России", которая прошла в Москве.
"Современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы – обезьяньи дети. Совершенно ненаучная теория, которая абсолютно не подтвердилась", – сказал протоиерей Димитрий Смирнов.
Представитель церкви уточнил, что выбор стоит такой: "либо принять библейское учение" о создании человека Богом, либо "продолжать валять дурака во всех гимназиях земного шара, что, собственно, современная наука и пытается сделать".
Смирнов отметил, что в рамках научной концепции семья рассматривается как институт, но "то, что создано самим Богом, это не институт, и семья – это не институт". По мнению протоиерея, институтами являются, например, прокуратура или армия, так как они созданы человеком.
Комментарии
На кол его, это прохиндея... ой протоиерея
А зачем на фото другого человека поставили?
Он оскорбляет мои чувства !
Получается, что его мнение правильное, а все дураки!
вообще то наука опирается на факты, а этот попец на какую то древнюю сказочку которую он читал только в переводе и не факт ещё, что в правильном. А про валять дурака дак это походу он как раз про деятельность свою верно сказал.
Так и церковь создана человеком
Что то Смирнов какой то странный... То ему мужики не нравятся, то население в целом...
Если он считает, что наука не доказала происхождение человека от обезьяны, то пусть докажет наличие бога и создание человека богом.
РПЦ-это элемент манипуляции народными массами. Как люди, которые якобы служат Богу, могут бухать, ездить на люксовых Авто, носить часы за несколько миллионов, сквернословить, и т.д.... А верующим, при всем при этом, говорить, что надо быть проще, зачем богатства, и в том же духе.
Да, заткните его уже кто-нибудь!
это мнение сугубо личное пусть так и думает Смирнов
Как на протоирея в суд подать? Он оскорбил мои чувства атеиста, своими антинаучными высказываниями! Да и вообще, пора изгнать попов из мирской жизни в свои приходы. Не много ли им позволили?
Этот поп вносит смуту и негативное отношение к верующим. Разжигает ненависть между верующими и атеистами.
Это учение Дарвина давно устарело и заскорузло.